Un mirador para ver las estrellas, un área de autocaravanas y renovar rutas de montaña: la nueva apuesta de este rincón de La Cabrera

El municipio de Encinedo quiere reforzar su atractivo turístico con cuatro nuevas actuaciones que supondrán una inversión conjunta de algo más de 250.000 euros. Entre los proyectos destacan la construcción de un mirador para contemplar las estrellas en el Alto del Carbajal, la habilitación de un área de servicio para autocaravanas y la mejora de una ruta de montaña que conecta diferentes enclaves de La Cabrera.

El paquete de actuaciones forma parte del Plan de Infraestructuras, Obras y Servicios de 2025 de la Diputación de León y contempla también la reparación del Cazario de La Baña.

Una de las intervenciones más singulares será el mirador estelar, con el que se pretende incorporar un nuevo atractivo ligado a la observación del cielo nocturno.

Otra de las actuaciones estará dedicada al senderismo, mediante la adecuación y señalización de un itinerario de montaña entre Quintanilla, La Baña y La Fervienza. El objetivo es mejorar las condiciones de una ruta que discurre por el entorno natural del municipio y ampliar las posibilidades para quienes visitan esta zona de la provincia.

Los cuatro proyectos fueron aprobados inicialmente por el Pleno municipal el pasado 28 de septiembre.

Las inversiones permitirán ampliar la oferta de infraestructuras turísticas de Encinedo, especialmente en ámbitos como el turismo de naturaleza, las rutas de montaña y los viajes en autocaravana.