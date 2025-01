Más problemas en Feve: Las lluvias de la Borrasca Herminia llenan de agua el tren, que sigue acumulando incidencias diarias

Nuevo año, pero mismas demandas.

La Plataforma en Defensa de Feve en León tuvo en los últimos días una reunión con el subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón, en la que le transmitieron los inconvenientes por los que pasan los usuarios a la hora de utilizar el servicio de transporte público.

Asegurando que él también es viajero de Feve, el subdelegado recibió la lista de incidencias que elabora el colectivo cada día, donde no faltan los problemas.

Al hecho de que el tren lleve más de una década sin entrar en la Estación de Matallana, se sucede un rosario de problemas que cada día sorprenden a los vecinos de la montaña oriental y central leonesa. César Prieto es uno de los portavoces del colectivo, y asegura que «no hay día en el que no se registren incidencias, si no son retrasos es el agua de la borrasca entrando en los vagones. Además, se ponen servicios de taxi para sustituir a Feve, pero no se avisa a los usuarios porque claro, el taxi no va por el mismo recorrido que el tren», lamenta en conversación con Onda Cero.

El agua entró en el vagón | Plataforma en Defensa de Feve en León

La plataforma sigue valorando y estudiando qué medidas tomar, si bien aún no ha sido citada para más reuniones con el resto de administraciones