Política

Los lacianiegos Nuria Rubio y Mario Rivas encabezarán la lista del PSOE de León a las autonómicas de marzo

La ejecutiva provincial votará el día 17 de diciembre la lista, que completan como 'número 3' Mabel Fernández, de Ponferrada, y de cuarto Benjamín Fernández, de San Andrés

Nacho Barrio

León |

Los lacianiegos Nuria Rubio y Mario Rivas encabezarán la lista del PSOE de León a las autonómicas de marzo
Los lacianiegos Nuria Rubio y Mario Rivas encabezarán la lista del PSOE de León a las autonómicas de marzo | ICAL

El PSOE de León votará este miércoles la lista definitiva para concurrir a las elecciones autonómicas previstas para marzo.

Será así el día 17 cuando se vote en la lista llevada a la cita por la ejecutiva provincial vote, después de que las distintas agrupaciones de León eligieran a sus candidatos.

De esta forma, Nuria Rubio lideraría la lista, repitiendo así sus opciones de continuar en el hemiciclo autonómico; seguida por el alcalde de Villablino, Mario Rivas, que iría de número 2.

El tercer y el cuarto puesto estarían ocupados por Mabel Fernández, de Ponferrada; y Benjamín Fernández, de San Andrés del Rabanedo.

El partido ha difundido los resultados de las votaciones realizadas en la agrupación local de La Sobarriba, donde Nuria Rubio obtuvo el 95% de los apoyos; así como en las agrupaciones socialistas del Órbigo, que eligieron a José Luis Casares como candidato.

Sonados fueron los resultados en León y Ponferrada, donde las más votadas fueron Estela Melcón y Mabel Fernández, respectivamente.

Salvo giro inesperado, serán Nuria Rubio, Mario Rivas, Mabel Fernández y Benjamín Fernández los nombres que encabecen la plancha electoral del partido de la rosa en León.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer