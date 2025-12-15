Los lacianiegos Nuria Rubio y Mario Rivas encabezarán la lista del PSOE de León a las autonómicas de marzo

El PSOE de León votará este miércoles la lista definitiva para concurrir a las elecciones autonómicas previstas para marzo.

Será así el día 17 cuando se vote en la lista llevada a la cita por la ejecutiva provincial vote, después de que las distintas agrupaciones de León eligieran a sus candidatos.

De esta forma, Nuria Rubio lideraría la lista, repitiendo así sus opciones de continuar en el hemiciclo autonómico; seguida por el alcalde de Villablino, Mario Rivas, que iría de número 2.

El tercer y el cuarto puesto estarían ocupados por Mabel Fernández, de Ponferrada; y Benjamín Fernández, de San Andrés del Rabanedo.

El partido ha difundido los resultados de las votaciones realizadas en la agrupación local de La Sobarriba, donde Nuria Rubio obtuvo el 95% de los apoyos; así como en las agrupaciones socialistas del Órbigo, que eligieron a José Luis Casares como candidato.

Sonados fueron los resultados en León y Ponferrada, donde las más votadas fueron Estela Melcón y Mabel Fernández, respectivamente.

Salvo giro inesperado, serán Nuria Rubio, Mario Rivas, Mabel Fernández y Benjamín Fernández los nombres que encabecen la plancha electoral del partido de la rosa en León.