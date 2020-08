AUPA cifra en decenas de autónomos los que cierran ante la crisis sanitaria

Los autónomos quieren allanar el camino ante la posibilidad de otro posible confinamiento que hundiría su economía aún más y les llevaría a la ruina. Por ello exigen implementar medidas que salven sus actividades y los empleos que generan. Solicitan la reactivación del cese extraordinario, la ampliación de los ERTES tutelados, necesitan ayudas para el pago de alquileres de los negocios y la aplicación de las moratorias de hipotecas. Camino Delgado, delegada de Autónomos Unidos para Actuar, asegura que si no van a poder trabajar, no pueden pagar. Inciden en que no pueden mantener sus negocios cerrados indefinidamente y tampoco pueden hacerse cargo de esos gastos sin obtener ingresos.