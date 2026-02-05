La Plataforma en Defensa de Feve estalla contra Puente: "El Ministerio funciona como una dictadura"

La situación de la línea de Feve en la provincia de León ha llegado en la tarde de este jueves a La Brújula, el programa dirigido y conducido por Rafa Latorre en Onda Cero.

Dedicando parte del espacio radiofónico a la ausencia del tren de vía estrecha entre la Estación de Matallana y el apeadero de La Asunción, Rafa Latorre entrevistó a César Prieto, portavoz de la Plataforma en Defensa de Feve en León, que explicó la situación por la que pasa este servicio y los últimos movimientos planteados por el Ministerio de Transportes, que trabaja en tapar las vías en el tramo urbano del tren.

César Prieto entendió que el ministerio liderado por Óscar Puente funciona "como una dictadura".