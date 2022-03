Valdepeñas ya acoge refugiados ucranianos, aunque no hay datos oficiales

Por ahora, se sabe que Ciudad Real es la provincia que más refugiados ucranianos ha acogido, 126 personas a las que se han concedido protecciones temporales tramitadas por la comisaría provincial de Policía Nacional. Esta gestión permite obtener de forma casi inmediata un permiso de residencia y de trabajo, así como acceder a la sanidad, la educación y ayudas económicas.

Sin embargo, no se puede precisar la cifra exacta de ucranianos que han llegado, porque en muchos casos se ha hecho a titulo particular. Algunos vienen a casa de familiares o amigos, otros a través de iniciativas solidarias individuales. En el caso de Valdepeñas, la concejala de Servicios Sociales, ha explicado, a preguntas de Onda Cero, que saben que a la localidad han llegado refugiados, aunque el Ayuntamiento no tiene datos concretos. Escuchamos a María del Mar Marqués.

Marqués ha aprovechado para volver a poner a disposición de todos aquellos que lo necesiten los recursos municipales disponibles. En concreto, ha recordado que el Centro de Servicios Sociales, en la calle Manuel León, cuenta con profesionales que pueden resolver sus dudas o ayudarlos a gestionar lo que necesiten.