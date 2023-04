Jornada sobre Síndrome de Down en el Hospital de Valdepeñas

Su principal objetivo es facilitar la comunicación hacia las personas con discapacidad intelectual y Síndrome de Down como "única vía para la inclusión social real", ha destacado Amparo Gómez, ponente y coordinadora de Programas de Down Castilla-La Mancha.

Por eso, en base a los últimos estudios realizados y a la experiencia propia, se ha hablado sobre cómo comunicar a unos padres que van a tener un hijo con Síndrome de Down o la forma de dirigirse a las personas que tienen esta afección cuando acuden a la consulta del médico.

En sentido, el presidente de la Federación Down Castilla-La Mancha y de la Asociación ADown Valdepeñas, José Julián García, ha recordado que no hablamos de enfermos. Estas personas nacen con una copia extra del cromosoma 21 que puede causar tanto problemas mentales como físicos, pero "no son niños eternos" y al alcanzar la edad adulta deben ser tratados como tal.

Los organizadores de esta jornada han insistido en señalar que facilitar a los profesionales esta información "permite mejorar la calidad de vida y el acceso a una salud y un bienestar integral" a las personas con Síndrome de Down.