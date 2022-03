El Ayuntamiento de Valdepeñas exige al PP que rectifique o denunciará por injurias

La portavoz del Grupo Municipal Popular de Valdepeñas, Cándida Tercero, ha criticado en rueda de prensa una de las modificaciones presupuestarias que van al Pleno de marzo, se trata de los gastos que ha supuesto la readmisión de una trabajadora municipal, a raíz de una sentencia judicial.

La filtración de unas facturas de teléfono a la revista Interviú, publicadas en 2012, se atribuyó entonces a esta trabajadora, a la que se abrió expediente disciplinario y fue apartada de sus funciones. Después de reincorporarse se produjo la supresión de su plaza, una decisión que fue recurrida y ha supuesto su reincorporación a la plantilla laboral del Consistorio.

Tercero ha cifrado en 150 000 euros el coste que tendrá para la arcas municipales, y por tanto para los valdepeñeros, la suma de todos los conceptos relacionados con este caso. Ahí incluye salarios, Seguridad Social, indemnización por despido o la minuta del despacho de abogados contratado por el Consistorio, pero también el gasto de las llamadas internacionales y, supuestamente personales, que habría realizado el alcalde, Jesús Martín, desde un número corporativo.

El Ayuntamiento de Valdepeñas exige a la portavoz del PP de Valdepeñas una rectificación urgente en relación a esas declaraciones que califica de "manifestaciones injuriosas".

En la nota de prensa emitida por el Consistorio se remiten a una parte concreta del discurso de Cándida Tercero para señalar que la concejal popular ha afirmado que "el alcalde de la localidad, Jesús Martín, habría gastado 150 000 euros en llamadas telefónicas" privadas a otros países.

En este sentido, desde el Ayuntamiento se precisa que las llamadas personales del alcalde no se realizan con el teléfono corporativo y exigen a Tercero una rectificación en un plazo de 48 horas. Si no se produjese se presentará una querella en el juzgado por injurias, por ofrecer a la opinión pública una información que no es veraz y cuyo único objetivo es generar crispación, finaliza el comunicado.