La alcaldesa de Infantes defiende el acceso a empleo público en igualdad de condiciones

La alcaldesa infanteña ha querido aclarar las razones por las cuales el Ayuntamiento de la localidad no accederá, por ahora, a la ayuda de 80 000 euros de la Diputación de Ciudad Real, destinada a la contratación de dos trabajadores para el Punto de Inclusión Digital.

Carmen María Montalbán ha puntualizado, en declaraciones a Onda Cero, que a esta situación se llega debido a los cambios en los requisitos que la institución provincial demandaba para acceder a estos puestos de trabajo de empleo público. Los ayuntamientos debían exigir en sus convocatorias que, para concurrir al proceso selectivo, se tuvieran titulaciones de Informática o un curso, impartido por la propia Diputación y al que solo han tenido acceso 150 personas en toda la provincia.

El Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes, siguiendo estas instrucciones y asesorada por los técnicos municipales, sacó unas bases donde se pedía el grado de informática, pero no el curso, al considerar que no era equiparable con las otras titulaciones y, además, no permitía concurrir a esas plazas en igualdad de condiciones, según Montalbán.

A raíz de esta decisión, la Diputación comunica al consistorio infanteño que las bases no son correctas y la administración local presenta un recurso alegando sus razones al que, de momento, no han obtenido respuesta. Ahora, explica la primera edil, se valora la posibilidad de la vía contencioso administrativa para que determine quién está en lo cierto.

Carmen María Montalbán defiende que las personas que han hecho el curso de la Diputación, solo una en Villanueva de los Infantes, han hecho bien en formarse y no se actúa en su contra, solo se pretende que todo el mundo tenga los mismos derechos ante el acceso al empleo público.

Montalbán respondía así a las acusaciones del PSOE, que ha calificado de “irresponsable y tendenciosa” la actuación del ejecutivo local en este asunto que, en su opinión, solo se entendía debido a las diferencias de signo político de ambas administraciones públicas. Villanueva de los Infantes está gobernada por el Partido Popular y Ciudadanos, mientras que los socialistas dirigen la Diputación provincial.

La alcaldesa también recuerda que Villanueva de los Infantes y sus vecinos no han perdido nada, el servicio del Punto de Inclusión Digital se está prestando ya desde la Biblioteca Municipal a coste cero.