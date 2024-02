Agricultores de La Solana, Torrenueva o Valdepeñas se suman a las protestas del campo en Madrid

Gabriel es uno de los cerca de doscientos agricultores retenido en Desguaces La Torre, en la autovía A-42 a la altura del municipio de Torrejón de la Calzada. En ese punto han coincidido con sus tractores procedentes de Extremadura y de las provincias de Ciudad Real y Toledo.

Gabriel es de La Solana, allí también hay agricultores de Tomelloso, Torrenueva o Valdepeñas. Entre ellos impotencia e indignación.

No se han olvidado de sus compañeros aquellos que han conseguido llegar a Madrid desde donde afirmaban que no se quieren ir hasta que no lleguen los que están retenidos.

Entre ellos está Casto García-Cervigón, el agricultor solanero ha reprochado al ministro de Agricultura, y por extensión, al presidente del Gobierno que les "ninguneen" y no quieran admitir la representatividad que tienen para el campo español los convocantes de esta manifestación, Unión de Uniones.

Manifestación de agricultores y ganaderos en Madrid | Convocados por Unión de Uniones

Y duras acusaciones para las organizaciones agrarias consideradas, hasta ahora, mayoritarias. García-Cervigón afirma que, al menos en lo que respecta a los agricultores de la provincia, han intentado boicotear la manifestación en Madrid.

Cientos de tractores y miles de personas, según fuentes de la organización, bajo el lema #NosSobranLosMotivos han reclamado una cadena alimentaria que garantice precios justos a las producciones, una Política Agrícola Común (PAC) que ayude a ser competitivos, la protección del sector frente a la competencia desleal de países terceros y "democracia para el campo".

Agricultores y ganaderos recuerdan que esta no es una cuestión sectorial, si no que nos afecta a todos como consumidores.