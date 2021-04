Han sufrido el tercer confinamiento por positivo en COVID-19 y no por repetido se lleva mejor

LEER MÁS Más de Uno

El próximo viernes debería finalizar el periodo de confinamiento, pero no se llegará a tiempo de disputar el partido contra el Inter; lo toman con resignación y con el deseo de que no les vuelva a ocurrir. No podemos hablar la Primera División, al no haber disputado partido, pero sí del equipos femenino, del juvenil y del conjunto que milita en la tercera división. Todo estos equipos están haciendo una temporadas estupendas, como ha destacado Linares. Tanto el equipo femenino como el de tercera división están en disposición de disputar los play off de ascenso, mientras que el juvenil encabeza la tabla restando pocos partidos para finalizar la liga. La afición sigue arropando a un equipo que siempre ha ilusionado y que lo hace también más allá del primer equipo.