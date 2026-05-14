Nuestros 'Capaces' sientan a la mesa del estudio a Jesús Martín

Gratamente sorprendido se ha mostrado Jesús Martín, alcalde de Valdepeñas, por la invitación y la entrevista que le han realizado Enrique, Miriam, José David, Patricia, Domingo y Alejandro, nuestros 'Capaces en la Onda'. Han interpelado al primer edil sobre integración, accesibilidad, movilidad urbana... Y los han hecho reclamando la atención que merecen todas las personas, más allá de sus capacidades.