No todos los libros gustan a todo el mundo

Hoy la novela "Historias de Obaba", de Bernardo Atxaga

Se trata de una novela que, a modo de cuento o fábula, cuenta una historia llena de fantasía, magia... Pero quizá no a todos les guste esta forma narrativa, a pesar de haber sido llevado al cine y su autor premiado. Pero que no le guste a Trini Moreno, no quiere decir que lo guste al resto de la gente. Pruébalo.