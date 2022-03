nuestros mayores

Hoy hablamos de los ciudadanos de cristal

No nos referimos a ellos como ciudadanos de cristal porque pensemos que son frágiles, por que no lo pensamos. Además, el cristal es frágil, pero también es uno de los elementos más duros de la naturaleza. Sin embargo, la cualidad que nos lleva a denominarlos así es la transparencia y es que, al cumplir años, son ignorados y se vuelven socialmente invisibles. Pero su experiencia no es algo que podamos ni debamos desdeñar.