Manzanares F.S. vi como se le escapaba la victoria en el último minuto

Esta vez no tuvieron que remontar el encuentro y eso es un avance, pero no pudieron ponerle el colofón con una victoria. Sin embrago el entrador, Juanlu, ha visto puntos esperanzadores por la seriedad del partido planteado. Y el jugador número 6, la afición, no defrauda.