Venden el barco de 'Ciudad de Vascos' por 68.500 euros

El proyecto incluía el acceso en barco por el embalse del río Huso, cuyos permisos de navegabilidad eran favorables, a la finca donde se encuentra la ciudad de Vascos, ciudad única en España desde el punto de vista Arqueológico, al ser un yacimiento de una antigua medina de Al-Ándalus de la que hay constancia de que estuvo habitada entre los siglos IX y XII; y reunía las características de espacio natural singular y gran riqueza cultural y arqueológica.

El proyecto, iniciado en 2015, pretendía poner en valor el yacimiento, así como dinamizar la zona, tanto económica como culturalmente. Un proyecto que contaba con los permisos pertinentes para la navegación del río Huso, tal y como se destila de la “Autorización para la instalación de Campos de Boyas”, que delimitan la navegación de la zona, emitida por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en mayo de 2014.

Por ende, la autorización de esta instalación implica la autorización de la embarcación destinada al transporte de pasajeros, lo que desmiente de forma categórica informaciones que indicaban que la no puesta en marcha era por carecer de permisos.

Unas mentiras que desmiente igualmente el hecho de que la propia Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) invirtiera más de 300.000 euros en la construcción de los embarcaderos desde donde poder acceder al yacimiento.

Abandono del proyecto por el anterior Gobierno provincial

Con el cambio del equipo de Gobierno, el proyecto turístico "Ciudad de Vascos" fue abandonado y como consecuencia de ya no resultar útil el barco para los fines para los que se adquirió, se iniciaron 11 subastas concatenadas desde diciembre de 2017 hasta junio de 2023 que resultaron desiertas.

Esta actuación de subastas encadenadas, la falta de mantenimiento e interés por el bien, y el uso del mismo como arma arrojadiza, produjo el deterioro del bien patrimonial.

Posteriormente y dentro de año de la última subasta de junio de 2023, un comprador hizo una oferta por el importe de la subasta que luego no llegó a completar, por lo que se decidió iniciar un nuevo procedimiento de enajenación calculando el precio mínimo de la subasta con una doble peritación, que arroje el valor real de un barco que debido a la dejadez del anterior equipo de Gobierno, supuso daños en la cámara de máquinas, que está parcialmente inundada, con la bomba de circulación y los motores eléctricos bajo el agua y los tanques de agua dulce y aguas negras parcialmente sumergidos.

De este modo, tal y como aflora en los informes de peritación, no se han realizado trabajos de mantenimiento desde su botadura y las baterías han sobrepasado ya su vida útil; por lo que el barco que “presenta una buena construcción para los fines para los que fue diseñado, navegación en aguas tranquilas, canales, ríos... con proa lanzada, espejo de popa y fondo plano, la carena no lleva incorporada astilla muerta”, se ha visto devaluado de forma considerable.

Es por tanto que, tras la Mesa de Contratación celebrada el pasado 26 de enero y una vez cumplimentados todos los trámites, ha resultado adjudicado a la empresa Astilleros Gondan, S.A., consiguiendo así la Diputación de Toledo solucionar una problemática derivada de la dejadez de la anterior corporación, que dejó decaer un proyecto que contaba con informes favorables para la navegación del río Huso, y que hubiera revitalizado la comarca.

No obstante, dentro del compromiso del Gobierno de Concepción Cedillo con la denominada “España vaciada”, y en su lucha contra la despoblación y apoyo a los municipios de la provincia, ya se encuentra trabajando en alternativas para poder dinamizar la zona.