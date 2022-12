Los trabajadores y sindicatos del SESCAM se concentran en Toledo

El secretario general de UGT CLM, Luis Manuel Monforte, ha acompañado hoy a los trabajadores y trabajadoras que se han concentrado frente al Hospital Universitario de Toledo, y que han realizado la primera huelga parcial de dos horas para exigir la reanudación de la Carrera Profesional.

“Estamos hoy aquí apoyando a los profesionales del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha en una reivindicación tan justa como es el que recuperen parte de su salario. Exigimos al Gobierno regional la recuperación de la Carrera Profesional; que no es nada más que parte del sueldo que el Gobierno de María Dolores de Cospedal les arrebató injustamente durante su mandato”.

Monforte ha recalcado la labor de este colectivo de profesionales que se ha dejado la piel durante la pandemia y que se merece recuperar todos sus derechos.

“Hay que recordar esos tiempos de pandemia, cuando salíamos a los balcones a aplaudir la labor de los profesionales sanitarios. Eso hoy se tiene que traducir en la recuperación de ese salario. Una petición que venimos haciendo desde que entró el actual Gobierno regional. Hoy estamos en un paro parcial de dos horas, pero si no hay una negociación clara o un avance por parte del Gobierno, este será el punto de partida de grandes movilizaciones”.

Por su parte, Inés Pedreño, responsable de Sanidad de UGT Servicios Públicos en Toledo, ha querido denunciar públicamente los impedimentos que ha puesto la Gerencia del Hospital Universitario de Toledo para que los trabajadores y trabajadoras que así lo decidiesen pudiesen concentrarse.

“Les han comunicado a los trabajadores y trabajadoras, que si no hacían la huelga parcial no podían bajar a concentrarse. Hay que recordar que estos son dos derechos diferentes e independientes. No se puede negar a los trabajadores y trabajadoras su derecho a huelga o a concentrarse o a manifestarse”.