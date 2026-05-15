IU Toledo reclama más inversión en educación vial

Soterrar o colocar una pasarela no son las soluciones que el concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Toledo aplicaría en el barrio de Santa Bárbara para atajar el problema de seguridad peatonal que se registra en el Paseo de la Rosa. Txema Fernández aboga por la educación y la concienciación al margen de medidas más realistas y de aplicación más económica e inmediata.

Y es que, las “drásticas”, tal y como definió el propio alcalde, propuestas lanzadas ayer por Carlos Velázquez, son para Txema Fernández, una reacción impulsiva y excéntrica que no se soportan en sí mismas ni desde el punto de vista técnico, ni económico.

Sin embargo, recuerda el portavoz de IU, el alcalde tiene en su mano, desde que empezó la legislatura, la puesta en marcha del enmohecido parque de educación vial, una instalación que “ha servido a generaciones de toledanos y toledanas para formarse en materia de seguridad y tráfico”. Y es que, Fernández se muestra firmemente convencido de que “no hay nada más drástico que la educación” y por eso considera que la base para evitar los atropellos pasa por una “sólida educación vial” al margen de la instalación de medios preventivos como semáforos o radares pedagógicos, tal y como se han debatido y aprobado en el Consejo de Participación de Santa Bárbara.

De hecho, Izquierda Unida, ya presentó alegaciones al presupuesto de 2022 para la recuperación de este recinto, que fue una de sus apuestas electorales, y volvió a alegar a los presupuestos con esta intención en 2023 y 2024. Es más, volvió a insistir en el arreglo y puesta en actividad del parque de educación vial cuando se dio a conocer el proyecto de recuperación del Paseo de la Vega solicitando que se incluyera en el proyecto como complemento a la oferta de ocio y formación.

Además, el portavoz municipal de IU lamenta el escaso interés de los sucesivos equipos de Gobierno por promover la educación vial ya que “desde el año 2021, y en 2026 tampoco hemos tenido éxito, llevamos pidiendo educación vial en las aulas con el programa ‘Toledo Educa’” dada la irrupción de los patinetes eléctricos y otros medios de transporte y tomando como base el parque específico e «infrautilizado» situado de la Avenida de la Reconquista.

Por otro lado, considera oportuno la instalación de pictogramas en los pasos de peatones que más allá de servir a las personas con discapacidad cognitiva pueden ser útiles para todos los peatones. Al respecto, recuerda el concejal de IU que la Corporación local aprobó en Pleno y por unanimidad una moción de este grupo municipal para la instalación de estos pictogramas y que el actual equipo de Gobierno no los quiso incluir en el proyecto de presupuestos de 2026 pese a la alegación presentada por IU para este fin.