Balance positivo de Diputación en la Noche del Patrimonio

Más de 350 personas han llenado los tres pases diarios programados durante el viernes y sábado, agotando todas las plazas disponibles. El público ha disfrutado tanto de las coreografías de danza estilizada, que recorrieron los pasillos del Palacio e incluso el Salón de Plenos con un vistoso baile de mantones, como de las visitas guiadas al Espacio Corpus, donde se expone la obra pictórica del artista toledano Tomás Peces dedicada al Corpus Christi. La experiencia se ha completado con el recorrido por la primera planta, recientemente transformada en un museo de pintura de alta decoración gracias a un proyecto artístico único.

La presidenta ha mostrado su satisfacción por el éxito de esta convocatoria, destacando que “la Diputación de Toledo abre sus puertas para compartir su patrimonio con los ciudadanos de la provincia y, al mismo tiempo, pone en valor el enorme talento artístico que tenemos en nuestra tierra. Ha sido emocionante disfrutar de la danza en un espacio tan especial como el Palacio Provincial”.

Concepción Cedillo ha subrayado, además, que “actividades como esta son una manera diferente y cercana de dar a conocer la riqueza del patrimonio con el que cuenta la Diputación, que es de todos los toledanos, y de reforzar la imagen de Toledo como una ciudad viva, con propuestas que suman en el camino hacia la Capitalidad Europea de la Cultura en 2031”.

La Diputación de Toledo revalida así el éxito de su participación en la Noche del Patrimonio y reafirma su compromiso de seguir impulsando iniciativas que acerquen la cultura, el arte y la historia a todos los ciudadanos de la provincia.