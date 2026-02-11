Toledo acoge una formación RCP en el Paseo de Recaredo

En esta actividad está prevista la participación de unos 300 alumnos de colegios e institutos de la capital, además de ciudadanos que deseen acercarse a aprender estas técnicas básicas de actuación ante diversas emergencias, según ha informado el Colegio por nota de prensa. Los talleres se desarrollarán en una carpa instalada para la ocasión y estarán impartidos por enfermeras colegiadas en Toledo.

Roberto Martín, presidente de la institución colegial toledana, ha destacado "la importancia de este tipo de iniciativas como parte de nuestro compromiso con la educación para la salud y la prevención".

Martín subraya que "conocer cómo actuar ante una parada cardiorrespiratoria o un accidente puede resultar decisivo y anima a la población a formarse en estas maniobras que pueden salvar vidas".

Por su parte, el presidente de Amidan, Carlos Cid, ha subrayado "la necesidad de extender este aprendizaje al ámbito escolar y a la ciudadanía en general, recordando que cada minuto cuenta cuando se produce una emergencia vital".

Amidan desarrolla desde hace años programas divulgativos en centros educativos y municipios de la provincia, en colaboración con distintas administraciones y entidades, con el objetivo de sensibilizar y formar en primeros auxilios y técnicas de RCP. La colaboración del Colegio de Enfermería garantiza que la formación sea impartida por enfermeras altamente cualificadas.

"La institución colegial invita a acercarse este jueves a la explanada de Recaredo para conocer de primera mano estas técnicas esenciales y reforzar una cultura preventiva que puede marcar la diferencia en situaciones críticas".