Sube el paro en 533 personas en Toledo en agosto

Asimismo, en el último año el desempleo acumula un aumento de 21 personas, lo que supone un incremento del 0,02%.

A nivel nacional, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 44.419 personas en agosto en relación con el mes anterior (+1,92%) debido, sobre todo, al sector servicios, que sumó casi 29.000 desempleados en el mes.

Tras el ascenso de agosto, el número total de desempleados se situó en 2.355.918 personas, manteniéndose por debajo de la cota de los 2,4 millones y firmando su nivel más bajo en un mes de agosto desde 2007, en el periodo previo a la crisis financiera, ha subrayado el Ministerio.

Por sectores, el paro bajó en Agricultura en 129 personas y subió en Sin empleo anterior, 435 más; Servicios, 639 más; Construcción, 305 más (+1.54%); e Industria, 174 más (+0.08%)

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (82.377), Sin empleo anterior (11.816), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (4.465), Construcción (7.507) e Industria (9.955).

En cuanto a sexos, de los 116.120 desempleados registrados en julio, 75.359 fueron mujeres y 40.761 hombres.

El paro subió en todas las provincias, siendo las mayores subidas en Toledo (+533), Ciudad Real (+311), Guadalajara (+288), Albacete (+189) y Cuenca (+103).

En cuanto a la contratación, en agosto se registraron 51.112 contratos en Castilla-La Mancha, un 13,84% más que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 19.977 fueron contratos indefinidos y 31.135 contratos temporales.