TURISMO EN VERANO

La región registra un "julio histórico" en pernoctaciones rurales

Patricia Franco ha indicado que Castilla-La Mancha ha registrado un comportamiento extraordinario en materia turística, con el mejor mes de julio de la historia tanto en la región como en la provincia de Albacete.

Onda Cero Toledo

Toledo |

El Casco Histórico de Toledo.
El Casco Histórico de Toledo. | .

En el acumulado de enero a julio, Albacete alcanza también su mejor registro histórico, mientras que Castilla-La Mancha suma el segundo mejor acumulado de su historia. La consejera ha subrayado que estos datos reflejan el buen trabajo conjunto del Gobierno regional, los ayuntamientos, las entidades municipales y las asociaciones empresariales del sector.

Así lo refleja el Instituto Nacional de Estadística que indica que la región anotó un total de 607.753 pernoctaciones y 274.726 viajeros hasta el mes de julio.

En cuanto a pernoctaciones, se registraron 340.617 en hoteles, 58.939 en campings, 32.945 en apartamentos turísticos; 126.675 en alojamientos de turismo rural, y 48.577 en albergues.

Respecto a los viajeros, los hoteles registraron 184.864, los campings 19.224, los apartamentos turísticos 13.945, los alojamientos de turismo rural 50.762 y los albergues 5.931.

PLAZAS

De plazas estimadas, 33.034 son de hoteles, 10.422 de campings, 5.325 de apartamentos turísticos, 19.776 de alojamientos de turismo rural y 3.657 de albergues.

El personal empleado corresponde a 3.367 de hoteles, 138 a campings, 478 a apartamentos turísticos, 3.007 a alojamientos de turismo rural y 247 a albergues.

De establecimientos abiertos estimados se cuantificaron 692 hoteles, 25 campings, 1.951 alojamientos de turismo rural y 43 albergues.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) superaron los 22,5 millones en julio, con un aumento del 0,9% respecto al mismo mes del año pasado.

Este incremento supone la vuelta a los ascensos después de que en el mes de junio las pernoctaciones en este tipo de establecimientos descendieran un 2,8% interanual.

El aumento de las pernoctaciones en alojamientos extrahoteleros en julio se vio impulsado por los españoles, cuyas pernoctaciones crecieron un 4,2% interanual, frente a un retroceso del 2,2% de las realizadas por los extranjeros.

La estancia media en julio fue de 4,5 pernoctaciones por viajero, según los datos del instituto estadístico español.

En cuanto a los precios, el Índice de Precios de Apartamentos Turísticos (IPAP) subió un 6,2% en julio respecto al mismo mes de 2025, mientras que el Índice de Precios de Campings (IPAC) amplió su repunte al 6,3%. Por su parte, el Índice de Precios de Turismo Rural (IPTR) se incrementó un 1,5% en comparación con julio de 2025.

Las pernoctaciones en apartamentos turísticos no variaron en julio en tasa interanual, mientras que crecieron las realizadas en albergues (+2,2%), en alojamientos rurales (+3,9%) y en campings (+1,2%).

LOS ESPAÑOLES ELIGEN LOS APARTAMENTOS.

Las pernoctaciones en apartamentos turísticos de los residentes se incrementaron un 3,8%, mientras que las de no residentes descendieron un 2,2%.

La estancia media bajó un 7,3%, hasta 4,8 pernoctaciones por viajero, según los datos del instituto estadístico.

En julio se ocuparon el 52,3% de las plazas ofertadas, un 3,8% más que en el mismo mes de 2025. El grado de ocupación por plazas en fin de semana fue del 54,8%, un 2,1% más.

El 62,2% de las pernoctaciones las realizaron viajeros no residentes. Reino Unido fue el principal mercado emisor, con el 30,1% del total.

Canarias fue el destino preferido para alojarse en apartamentos turísticos en España, con más de 2,5 millones de pernoctaciones y un descenso del 4,4% respecto a julio de 2025. Las Islas Baleares tuvieron la mayor ocupación, con el 83,3% de los apartamentos ofertados.

Por zonas turísticas, Costa Blanca fue el destino preferido, con más de 1,2 millones de pernoctaciones. Mallorca presentó el mayor grado de ocupación, del 87,6%. Los puntos turísticos con mayor número de pernoctaciones fueron San Bartolomé de Tirajana, Benidorm y Mogán.

CRECEN LAS OCUPACIONES EN CAMPINGS.

Las pernoctaciones en campings se incrementaron un 1,2% en julio respecto al mismo mes de 2025. Las de residentes aumentaron un 3,8%, mientras que las de no residentes descendieron un 2,4%.

Durante julio se ocuparon el 55,1% de las parcelas ofertadas, un 2,7% más en tasa anual. El grado de ocupación en fin de semana fue del 57,1%, con un aumento del 2%. El 41,1% de las pernoctaciones las realizaron viajeros no residentes. Países Bajos fue el principal mercado emisor, con el 36,6% del total.

Los datos del INE muestran que Cataluña fue el destino preferido en campings el pasado mes de julio, con más de 4,5 millones de pernoctaciones y un descenso del 1,3% en tasa anual. La Rioja alcanzó el mayor grado de ocupación, con el 72,4% de las parcelas ofertadas.

Por zonas turísticas, Costa Brava fue el destino preferido, con más de 2,2 millones de pernoctaciones. Costa Blanca presentó el mayor grado de ocupación, con un 71,1%. Los puntos turísticos con más pernoctaciones fueron Torroella de Montgrí, Calonge y Benidorm.

CRECEN UN 4% LAS PERNOCTACIONES EN CASAS RURALES.

Las pernoctaciones en alojamientos de turismo rural se incrementaron un 3,9% en julio respecto al mismo mes de 2025. Las de residentes aumentaron un 4,6% y las de no residentes un 2,7%.

Se ocuparon el 33% de las plazas, un 3,3% más que en julio de 2025. El grado de ocupación en fin de semana se situó en el 43,2%, con descenso anual del 4,9%.

Islas Baleares fue el destino preferido, con más de 265.000 pernoctaciones, un 5,7% más que en julio de 2025. Además, alcanzó el mayor grado de ocupación, con el 69,0%.

Por zonas turísticas, la Isla de Mallorca fue el destino preferido, con más de 204.000 pernoctaciones. También alcanzó la mayor ocupación, con el 69,3% de las plazas ofertadas.

Por su parte las pernoctaciones en albergues crecieron un 2,2% en julio. Las de residentes aumentaron un 7,8%, mientras que las de no residentes bajaron un 7,5%.

Se ocuparon el 45,2% de las plazas, un 2,7% más que en julio de 2025. El grado de ocupación en fin de semana se situó en el 46,0%, con un descenso anual del 7,3%, según datos del INE.

Galicia fue el destino preferido, con más de 151.000 pernoctaciones mientras que la región de Murcia alcanzó la mayor ocupación, con el 71,7% de las plazas ofertadas en albergues.

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