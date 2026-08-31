La región registra un "julio histórico" en pernoctaciones rurales

En el acumulado de enero a julio, Albacete alcanza también su mejor registro histórico, mientras que Castilla-La Mancha suma el segundo mejor acumulado de su historia. La consejera ha subrayado que estos datos reflejan el buen trabajo conjunto del Gobierno regional, los ayuntamientos, las entidades municipales y las asociaciones empresariales del sector.

Así lo refleja el Instituto Nacional de Estadística que indica que la región anotó un total de 607.753 pernoctaciones y 274.726 viajeros hasta el mes de julio.

En cuanto a pernoctaciones, se registraron 340.617 en hoteles, 58.939 en campings, 32.945 en apartamentos turísticos; 126.675 en alojamientos de turismo rural, y 48.577 en albergues.

Respecto a los viajeros, los hoteles registraron 184.864, los campings 19.224, los apartamentos turísticos 13.945, los alojamientos de turismo rural 50.762 y los albergues 5.931.

PLAZAS

De plazas estimadas, 33.034 son de hoteles, 10.422 de campings, 5.325 de apartamentos turísticos, 19.776 de alojamientos de turismo rural y 3.657 de albergues.

El personal empleado corresponde a 3.367 de hoteles, 138 a campings, 478 a apartamentos turísticos, 3.007 a alojamientos de turismo rural y 247 a albergues.

De establecimientos abiertos estimados se cuantificaron 692 hoteles, 25 campings, 1.951 alojamientos de turismo rural y 43 albergues.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) superaron los 22,5 millones en julio, con un aumento del 0,9% respecto al mismo mes del año pasado.

Este incremento supone la vuelta a los ascensos después de que en el mes de junio las pernoctaciones en este tipo de establecimientos descendieran un 2,8% interanual.

El aumento de las pernoctaciones en alojamientos extrahoteleros en julio se vio impulsado por los españoles, cuyas pernoctaciones crecieron un 4,2% interanual, frente a un retroceso del 2,2% de las realizadas por los extranjeros.

La estancia media en julio fue de 4,5 pernoctaciones por viajero, según los datos del instituto estadístico español.

En cuanto a los precios, el Índice de Precios de Apartamentos Turísticos (IPAP) subió un 6,2% en julio respecto al mismo mes de 2025, mientras que el Índice de Precios de Campings (IPAC) amplió su repunte al 6,3%. Por su parte, el Índice de Precios de Turismo Rural (IPTR) se incrementó un 1,5% en comparación con julio de 2025.

Las pernoctaciones en apartamentos turísticos no variaron en julio en tasa interanual, mientras que crecieron las realizadas en albergues (+2,2%), en alojamientos rurales (+3,9%) y en campings (+1,2%).

LOS ESPAÑOLES ELIGEN LOS APARTAMENTOS.

Las pernoctaciones en apartamentos turísticos de los residentes se incrementaron un 3,8%, mientras que las de no residentes descendieron un 2,2%.

La estancia media bajó un 7,3%, hasta 4,8 pernoctaciones por viajero, según los datos del instituto estadístico.

En julio se ocuparon el 52,3% de las plazas ofertadas, un 3,8% más que en el mismo mes de 2025. El grado de ocupación por plazas en fin de semana fue del 54,8%, un 2,1% más.

El 62,2% de las pernoctaciones las realizaron viajeros no residentes. Reino Unido fue el principal mercado emisor, con el 30,1% del total.

Canarias fue el destino preferido para alojarse en apartamentos turísticos en España, con más de 2,5 millones de pernoctaciones y un descenso del 4,4% respecto a julio de 2025. Las Islas Baleares tuvieron la mayor ocupación, con el 83,3% de los apartamentos ofertados.

Por zonas turísticas, Costa Blanca fue el destino preferido, con más de 1,2 millones de pernoctaciones. Mallorca presentó el mayor grado de ocupación, del 87,6%. Los puntos turísticos con mayor número de pernoctaciones fueron San Bartolomé de Tirajana, Benidorm y Mogán.

CRECEN LAS OCUPACIONES EN CAMPINGS.

Las pernoctaciones en campings se incrementaron un 1,2% en julio respecto al mismo mes de 2025. Las de residentes aumentaron un 3,8%, mientras que las de no residentes descendieron un 2,4%.

Durante julio se ocuparon el 55,1% de las parcelas ofertadas, un 2,7% más en tasa anual. El grado de ocupación en fin de semana fue del 57,1%, con un aumento del 2%. El 41,1% de las pernoctaciones las realizaron viajeros no residentes. Países Bajos fue el principal mercado emisor, con el 36,6% del total.

Los datos del INE muestran que Cataluña fue el destino preferido en campings el pasado mes de julio, con más de 4,5 millones de pernoctaciones y un descenso del 1,3% en tasa anual. La Rioja alcanzó el mayor grado de ocupación, con el 72,4% de las parcelas ofertadas.

Por zonas turísticas, Costa Brava fue el destino preferido, con más de 2,2 millones de pernoctaciones. Costa Blanca presentó el mayor grado de ocupación, con un 71,1%. Los puntos turísticos con más pernoctaciones fueron Torroella de Montgrí, Calonge y Benidorm.

CRECEN UN 4% LAS PERNOCTACIONES EN CASAS RURALES.

Las pernoctaciones en alojamientos de turismo rural se incrementaron un 3,9% en julio respecto al mismo mes de 2025. Las de residentes aumentaron un 4,6% y las de no residentes un 2,7%.

Se ocuparon el 33% de las plazas, un 3,3% más que en julio de 2025. El grado de ocupación en fin de semana se situó en el 43,2%, con descenso anual del 4,9%.

Islas Baleares fue el destino preferido, con más de 265.000 pernoctaciones, un 5,7% más que en julio de 2025. Además, alcanzó el mayor grado de ocupación, con el 69,0%.

Por zonas turísticas, la Isla de Mallorca fue el destino preferido, con más de 204.000 pernoctaciones. También alcanzó la mayor ocupación, con el 69,3% de las plazas ofertadas.

Por su parte las pernoctaciones en albergues crecieron un 2,2% en julio. Las de residentes aumentaron un 7,8%, mientras que las de no residentes bajaron un 7,5%.

Se ocuparon el 45,2% de las plazas, un 2,7% más que en julio de 2025. El grado de ocupación en fin de semana se situó en el 46,0%, con un descenso anual del 7,3%, según datos del INE.

Galicia fue el destino preferido, con más de 151.000 pernoctaciones mientras que la región de Murcia alcanzó la mayor ocupación, con el 71,7% de las plazas ofertadas en albergues.