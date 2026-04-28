El PSOE cuestiona la remodelación de Juan de Mariana en Toledo

La concejala socialista Alicia Escalante ha criticado que la actuación municipal “ha supuesto la retirada de una zona verde para sustituirla por pavimento de adoquín, en una decisión difícil de entender en un entorno que necesita precisamente más espacios naturales y de sombra”. Además, en esta actuación, se está eliminando algo tan característico como es el ladrillo toledano, sustituyéndolo por cemento.

Escalante ha criticado que el alcalde no haya contado con los vecinos y vecinas del barrio antes de ejecutar la intervención. “No se ha informado ni se ha debatido esta propuesta en el Consejo de Participación Ciudadana del Casco Histórico, lo que evidencia una preocupante falta de diálogo y transparencia”, ha señalado.

Dejan de lado el bienestar de las familias

Asimismo, la concejala socialista ha lamentado que no se haya aprovechado la obra para crear una zona de recreo infantil de referencia en el Casco Histórico. “Los niños y niñas del barrio necesitan espacios públicos donde jugar. Tenían la oportunidad de diseñar un parque infantil moderno y más amplio, integrado en el entorno, pero han preferido priorizar el adoquín sobre el bienestar de las familias”, ha señalado.

En este sentido, Alicia Escalante ha criticado que, en tres años de gobierno del PP y VOX, no se ha creado ni una nueva área infantil en la ciudad, y “el estado de las zonas verdes es, como todos podemos ver, claramente mejorable”.

Dudas sobre la obra

Finalmente, los socialistas han mostrado su preocupación por los problemas técnicos que la nueva fisonomía de la plaza pueda generar a corto plazo. La eliminación de la zona terriza reduce la capacidad de absorción del terreno ante episodios de lluvias intensas.

“Nos preguntamos si el alcalde ha previsto qué pasará cuando llueva. Al eliminar la tierra y sellar la plaza con adoquín, el riesgo de que la plaza se convierta en una balsa de agua y se produzcan encharcamientos es altísimo. Es una intervención que carece de lógica ambiental y de futuro”, ha concluido Alicia Escalante.