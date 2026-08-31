Homenaje a Antonio Ruano tras la primera carrera popular sin su presencia

Cerca de 200 participantes tomaron parte en una jornada que, más allá de su dimensión deportiva, estuvo marcada por el recuerdo de quien fuera concejal de Deportes del Ayuntamiento de Mocejón y una figura estrechamente vinculada durante años al atletismo y a la promoción del deporte en el municipio.

La ausencia de Antonio Ruano estuvo especialmente presente durante la carrera. Su familia, amigos, compañeros y numerosos vecinos participaron en un homenaje que quiso reconocer su trayectoria y su compromiso con el deporte local, así como la huella que dejó en la vida social y deportiva de Mocejón.

La alcaldesa, Conchi Cedillo, y la concejal de Deportes, Ruth Martín, acompañaron a la familia de Antonio durante la jornada y compartieron con ellos un momento especialmente emotivo para el municipio.

Desde el Ayuntamiento de Mocejón se ha destacado que la carrera constituye también una forma de mantener vivo su recuerdo y de preservar el legado de una persona que durante años estuvo vinculada al deporte y a esta prueba, que hoy lleva su nombre.

"Es una edición diferente para todos. Antonio no está físicamente con nosotros, pero su recuerdo ha estado presente durante toda la carrera. Esta prueba lleva su nombre y seguirá siendo también una manera de recordar todo lo que hizo por el deporte y por Mocejón", ha señalado la alcaldesa, Conchi Cedillo.

ABRAHAM GARCÍA Y VIRGINIA TORRES SE IMPONEN EN LA PRUEBA

En el apartado deportivo, Abraham García se proclamó vencedor en categoría masculina, mientras que Virginia Torres logró la victoria en categoría femenina.

Las categorías inferiores también tuvieron un papel destacado, con la participación de numerosos niños y niñas que contribuyeron a mantener el carácter familiar y participativo de esta tradicional cita deportiva.

El Ayuntamiento ha agradecido la participación de los corredores y sus familias, así como el trabajo desarrollado por los voluntarios, Protección Civil y el conjunto de personas implicadas en la organización de la prueba.