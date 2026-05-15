Hernando recuerda a Puente su compromiso para que el AVE pare en la región

"Quiero pensar que ha sido un lapsus o una equivocación del ministro, porque el propio ministro en persona se comprometió el pasado 8 de abril de este año ante la alcaldesa de Alcázar de San Juan, el alcalde de Manzanares, y otros representantes públicos, a que sí que se iba a hacer la inversión que hacía falta para que hubiera alta velocidad y un mejor ferrocarril en toda La Mancha", ha dicho Hernando, a preguntas de los medios antes de asistir al acto institucional conmemorativo del 182 aniversario de la fundación de la Guardia Civil, que se ha celebrado este viernes en Toledo.

"Se ha comprometido a ello y, por lo tanto, tiene que cumplir la palabra dada. Es una condición básica en democracia el poder cumplir con lo que se promete, sin más".

Preguntado sobre si el Ejecutivo de Castilla-La Mancha va a hacer algún requerimiento formal al ministro, Hernando ha defendido que seguirán reclamando esta infraestructura "a este Gobierno y a los que vengan".

"El requerimiento más formal fueron las declaraciones de ayer del presidente García-Page dejando bien claro que nosotros vamos a seguir reivindicando lo que se tendría que haber acometido desde hace ya muchos años por anteriores gobiernos", ha concluido, en referencia a las palabras del presidente regional, que este jueves aseguraba que su Gobierno va a "pelear" para que el trazado del AVE Madrid-Jaén pase por Alcázar de San Juan.