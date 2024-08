El Gobierno pide "no vincular la violencia con trastorno mental" tras el asesinato del niño de Mocejón

La comisionada de Salud Mental del Ministerio de Sanidad, Belén González, pidió este martes "no vincular violencia con trastorno mental, discapacidad o cualquier trastorno periférico" tras el crimen de Mocejón, de la provincia de Toledo, cometido presuntamente por un joven de 20 años.

"El trastorno mental reproduce un estigma de relación entre violencia y diagnóstico de cualquier problema de salud mental que provoca una falsa creencia muy arraigada en la sociedad, contra la que tenemos que luchar, que impide que estas personas puedan integrarse de forma plena", afirmó González en una entrevista a Servimedia.

Para González, ese estigma social desencadena "rechazo ante ellos y propio", pues "quienes tienen problemas de salud mental piensan que pueden tener problemas más fuertes que el resto" y, además, "reciben un entorno más violento" que la media de la población.

"Los problemas de salud mental no hacen que las personas sean más violentas", continuó, aunque matizó que "pueden cometer actos" como ocurre con el conjunto de la población.

Según la comisionada las personas con estos problemas tienen un mayor sufrimiento por "sentirse excluidas y por las consecuencias de las violencias contra ellos".

No obstante, remarcó que "las personas con trastorno de salud mental grave deberían estar atendidas" y que existe un mecanismo que hace que tengan un mayor respaldo que el conjunto de la población, pues "el Sistema Sanitario prioriza a las personas con un problema más grave de salud mental".

Pero lamentó que "el desbordamiento de la red de salud mental conlleva que algunos casos también con trastorno grave tengan una atención que no es óptima. Es ahí donde tenemos que mejorar. Son las que más lo necesitan y menos lo reclaman por su estado de vulnerabilidad, como estamos viendo ahora de estigma".

El desconocimiento de la sociedad en cuanto a psicología

Según explicó González ha observado que la sociedad tiene un "desconocimiento por capas" de los problemas de salud mental. Expuso que aunque los ciudadanos empiezan a "nombrar" más cuestiones como la ansiedad y depresión que "identifican y reconocen en sí mismos o en los demás", en trastornos como la esquizofrenia, bipolar, de la conducta o alimentarios "recae un mayor estigma y son los más discriminados en todos estos sucesos, y sobre ellos cae la mayor violencia"

El papel de los medios según González

Por ello, la responsable del Comisionado pidió a los medios de comunicación que hagan pedagogía contra el estigma en casos como el de Mocejón: "No colocando en el centro de este problema" la salud mental, "no identificando a la persona con su diagnóstico" o subrayando que "un trastorno mental grave no implica una actitud violenta ni una conducta peligrosa". "Es una oportunidad para hacerlo bien o hacerlo mal", insistió.

"La prisión no es lugar de recuperación"

Asimismo, la comisionada se refirió a la situación de las personas con problemas de salud mental que acaban en prisión. "No es un lugar de recuperación. Tendríamos que tener mejores sistemas que no pasen por la retención de esas personas", por lo que pidió poner "el foco en la recuperación y vincularse a otras personas". "La intervención sobre personas que tiene problemas no debería ser en reclusión", concluyó.