Vecinos describen al presunto asesino del niño de Mocejón: "Eran mucho de estar a voces"

La Guardia Civil ha detenido a un joven español de 20 años como el presunto autor de la puñalada que acabó con la vida de un menor de 11 años en Mocejón (Toledo) mientras jugaba con otros amigos al fútbol.

El joven ha podido ser detenido en la propia localidad donde se produjeron los hechos y después de que la Guardia Civil desplegara un amplio dispositivo de búsqueda.

De momento, se desconoce el móvil del crimen. Vecinos del pueblo dicen conocer al supuesto asesino tras su detención, por las imágenes que han trascendido y porque algunos han sido testigos del arresto.

Es el caso de Verónica, que en el programa 'Yas Verano' de Antena 3 ha asegurado que sabía "que era alguien del pueblo porque hay un agujero para entrar al campo que para saberlo tienes que ser del pueblo". Detalla aspectos del detenido: "Estaba casado cuando le conocí. Eran mucho de estar de voces, es un niño que parece que no estaba muy bien". Se sabe que tiene 20 años y que sus padres se divorciaron. La madre vive en Madrid y los niños pasaban temporadas en la capital y en el pueblo.

"No tenía tristeza, estaba tan tranquilo como si no pasara nada", añade Verónica sobre el momento del arresto y añade: "No me lo encontraba por aquí por el pueblo, llevaba tiempo sin verle". Asimismo, en el programa mencionado apuntan que en el atestado policial se recoge que "es enfermo mental y debería estar en un psiquiátrico".

El presunto asesino ha ubicado el lugar en el que se habría desprendido del arma del crimen. Ahora mismo efectivos de la Guardia Civil peinan ese lugar palmo a palmo para poder encontrar esa arma en una acequia.

El medio 'El Mundo' apunta que "varios niños de los que van al polideportivo donde se cometió crimen han contado que llevaban unos días viendo a un chico que iba con un palo detrás de ellos silbando, que se acercaba y se alejaba. Y parece ser que es él", recoge el citado medio.