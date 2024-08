Todo lo que se sabe del caso del niño de 11 años asesinado en Mocejón

Los agentes continúan buscando al asesino de Mateo, el pequeño de 11 años que fue apuñalado este domingo en la localidad de Mocejón, ubicada en Toledo. Los hechos tuvieron lugar poco antes de las 10:00 horas en el Polideportivo Ángel Tardío, cuando el grupo de niños, entre el que se encontraba la víctima, estaban jugando al fútbol.

El agresor accedió al recinto deportivo con la cara tapada o encapuchado y persiguió al grupo de niños hasta que alcanzó a Mateo, agrediéndole con un objeto punzante. Nada pudieron hacer los servicios sanitarios que se desplazaron hasta el lugar, que solo certificaron el fallecimiento del menor.

Todo lo que se sabe del asesino

Lo único que se conoce es que el atacante llevaba el rostro tapado por un pañuelo, aunque varios testigos apuntan a que se trata de un adolescente delgado, que llevaba pelo rubio tapado y estaba vestido con una camiseta blanca, además de llevar un tatuaje en su mano.

Después de apuñalar al niño, habría huido rápidamente en un Ford Mondeo de color gris, por lo que también se baraja la hipótesis de que habría recibido ayuda para escapar del lugar de los hechos.

Fuentes de la investigación han comunicado a EFE que la Guardia Civil tiene abiertas diferentes líneas de investigación sobre los hechos, aunque por el momento descartan que el suceso tenga relación con una acción yihadista por parte de algún actor solitario.

La familia del niño pide "no criminalizar a nadie por su etnia"

El portavoz de la familia del niño apuñalado mortalmente en Mocejón, Asell Sánchez, ha pedido que no se criminalice a nadie "por la etnia, por la raza, por el color, por su creencia" y que se deje trabajar a la Guardia Civil para atrapar al agresor.

"Nosotros, la familia, no tenemos sospecha de quién puede ser, y por eso no queremos que se criminalice a nadie por la etnia, por la raza, por el color, por su creencia. Están saliendo muchos bulos, mucha desinformación. Queremos que se deje trabajar la Guardia Civil y que cuando la Guardia Civil tenga a este indeseable, que nos diga: 'es éste'. Independientemente de dónde venga, de quién sea, no lo sabemos. Entonces, sí que pedimos mucha prudencia y que no se criminalice a nadie, porque son momentos muy duros los que está pasando mi familia", ha asegurado Sánchez en una entrevista en Antena 3 recogida.

Asimismo, el portavoz de la familia ha indicado que las familias de Mocejón "están consternadas, están con miedo". "Todos tienen hijos o tienen primos o tienen sobrinos o nietos y les da miedo, como es lógico. Pero bueno, hay que confiar en la justicia y en la seguridad y que no vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido a mi familia", ha apuntado.

Igualmente, Sánchez ha destacado en una entrevista en Telecinco que se está buscando al sospechoso, que sigue en paradero desconocido. "La Guardia Civil es la que lleva la 'operación jaula' junto con la Policía Nacional. Están haciendo todo lo que pueden. Están peinando la zona, buscando con medios terrestres y medios aéreos, incluso han vaciado un canal y están buscando por el río. Y están haciendo todo lo posible para dar cuanto antes con este indeseable que ayer destrozó la vida de mi familia", ha explicado.

En todo caso, Sánchez ha reiterado que "hay mucha información que no está contrastada", aunque ha añadido que la cámara de seguridad de un vecino captó a un posible sospechoso y que esas imágenes se están investigando.

También este mismo lunes, en declaraciones a medios, el portavoz de la familia ha señalado que el presunto agresor entró por la parte trasera del polideportivo. "Pensamos que tiene que ser alguien que conociera que se pueda entrar por ese camino, porque es un camino que si tú no eres de aquí del pueblo no sabes que por ahí se puede acceder al polideportivo", ha destacado.

Respecto a la situación en la que se encuentran los familiares del menor, Sánchez ha subrayado que están "destrozados, sin entender lo que está pasando e intentando asimilar la tragedia". "El dolor que tiene mi familia, que tiene mi prima, es incomprensible", ha concluido.

Así es la operación para tratar de localizar al atacante

Efectivos de la Guardia Civil de la Comunidad de Madrid se han incorporado a las labores de búsqueda del autor de la muerte de Mateo. La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha informado del refuerzo de efectivos durante el acto convocado para guardar un minuto de silencio en repulsa a este crimen y ha detallado que en el dispositivo puesto en marcha por la Guardia Civil también se encuentran una unidad subacuática y vigilancia desde el aire.

Tolón ha destacado que los agentes están trabajando “a destajo” por detener al agresor pero “no puedo contar nada más pues hay secreto de sumario”, y es que “están en juego muchas cosas”, ha continuado, al tiempo que ha deseado que todo el peso de la ley caiga sobre el responsable.

Por su parte, la alcaldesa de Mocejón, Concepción Cedillo, ha expresado su “repulsa más absoluta” ante lo sucedido: “Es un día triste, el pueblo está roto de dolor porque si cualquier asesinato es doloroso, cuánto más el de un niño inocente que jugaba con sus amigos al fútbol”.

"No hay palabras para condenar todo esto", ha añadido, y ha transmitido "a la familia todo el apoyo".

Cedillo ha agradecido el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ha pedido que “se los deje trabajar, que no haya elucubraciones para que esto se dilucide cuanto antes”.

Tres días de luto oficial

El Ayuntamiento de Mocejón ha declarado tres días de luto oficial ante el suceso. En el acto de repulsa se han concentrado unos 500 vecinos de Mocejón -de unos 5.000 habitantes-, entre ellos familiares y amigos del menor.

La Diputación de Toledo, presidida por la alcaldesa de Mocejón, va a guardar este lunes en su sede de la capital regional un minuto de silencio a las 12:00 horas en homenaje al menor de 11 años y a la joven de 17 años muerta a tiros presuntamente efectuados por su padrastro este sábado en el municipio de Otero.