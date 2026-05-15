Denuncian atropellos en Paseo de la Rosa en Toledo

Abellán ha señalado que "los atropellos en el Paseo de la Rosa no son una incidencia aislada, sino un problema serio de seguridad vial". Por ello, ha advertido de que el equipo de Gobierno "no puede seguir mirando hacia otro lado mientras la vecindad lleva meses alertando de la peligrosidad de esta vía".

La viceportavoz socialista ha recordado que la Asociación Vecinal Alcántara viene mostrando su preocupación por esta situación y ha subrayado que "esa inquietud no puede echarse en saco roto". "Ayer tuvimos otro atropello más en el Paseo de la Rosa. ¿Cuántos avisos necesita el alcalde para actuar?", se ha preguntado Abellán.

En este sentido, la edil socialista ha señalado directamente a Carlos Velázquez como responsable político de una situación que, a su juicio, evidencia "la ineficacia de un gobierno fracasado". "El tráfico y la seguridad vial son competencia del Ayuntamiento de Toledo. Por tanto, la responsabilidad es del alcalde, que debe resolver el error que cometió al partir las competencias de Tráfico entre dos concejales, una de Seguridad Ciudadana y otro de Movilidad, como consecuencia del pacto entre PP y Vox", ha denunciado.

Abellán ha afirmado que esa división "solo ha producido descoordinación, lentitud e ineficacia" y que "la ciudad entera está sufriendo las consecuencias de un reparto de áreas pensado para sostener un pacto político, no para resolver los problemas reales de Toledo".

La viceportavoz socialista ha reclamado que el Ayuntamiento facilite los datos de atropellos registrados en los últimos años en el Paseo de la Rosa y que convoque una reunión con oposición, vecinos, vecinas y equipo de Gobierno para analizar la situación y buscar una solución consensuada. "Ofrecemos la colaboración del Grupo Municipal Socialista para trabajar en medidas que, si no eliminan por completo los atropellos, al menos reduzcan su frecuencia y su peligrosidad", ha explicado.

Ana Abellán ha exigido cuatro actuaciones inmediatas: la revisión urgente de todos los pasos de peatones del Paseo de la Rosa, la instalación de medidas efectivas de reducción de velocidad, la elaboración de un plan real de seguridad vial consensuado con los vecinos y vecinas del barrio y la convocatoria de la Comisión de Movilidad, según ha informado el PSOE en nota de prensa.

"El Paseo de la Rosa necesita actuaciones inmediatas y eficaces antes de que tengamos que lamentar consecuencias más graves. El alcalde debe dejar de esconderse detrás de sus concejales, asumir su responsabilidad y actuar ya", ha concluido Ana Abellán.