El Ayuntamiento programa el asfaltado de la calle Río Arlés en Toledo

Las actuaciones se desarrollarán entre las 08.00 horas y las 18.00 horas, y se permitirá en todo momento la circulación de vehículos ligeros. No obstante, durante los trabajos quedará restringido el paso de vehículos pesados, camiones y autobuses para los que se establecerán recorridos alternativos, según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

Así, el martes 1 de septiembre, los trabajos en la calle Río Arlés, se iniciarán en sentido salida hacia la TO-23. Los vehículos pesados y autobuses tendrán que utilizar como alternativa la calle Río Guadiana en sentido avenida Río Estenilla, modificando así su recorrido.

En cuanto a las calles Río Guadalmena y Río Cabriel, durante los trabajos únicamente se permitirá el acceso a los vecinos, que deberán realizar la salida en dirección a la avenida Río Estenilla.

El miércoles 2 de septiembre, las actuaciones continuarán en la calle Río Arlés en sentido entrada hacia la avenida Río Guadiana. Así, entre las 08.00 y las 18.00 horas, los vehículos pesados y el autobús urbano deberán realizar la entrada por la avenida Río Estenilla en dirección a la avenida Río Guadiana.

Desde el Ayuntamiento se recomienda a los conductores planificar con antelación sus desplazamientos, respetar la señalización provisional y seguir las indicaciones de los operarios y de Policía Local para el correcto desarrollo de los trabajos.

Esta actuación forma parte del proyecto de obras de reparación de firmes y pavimentos del viario municipal del polígono residencial, que incluye las calles río Arlés, Valdemarías y Valdeyernos en las que se invertirán más de 450.000 euros.