ESTE MARTES

El Ayuntamiento programa el asfaltado de la calle Río Arlés en Toledo

El Ayuntamiento de Toledo y la Policía Local han establecido un dispositivo especial de tráfico con motivo de las obras de asfaltado en la calle Río Arlés en el barrio de Santa María de Benquerencia, que comenzarán el próximo martes 1 de septiembre.

Onda Cero Toledo | Europa Press

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El Ayuntamiento programa el asfaltado de la calle Río Arlés en Toledo
El Ayuntamiento programa el asfaltado de la calle Río Arlés en Toledo | Europa Press

Las actuaciones se desarrollarán entre las 08.00 horas y las 18.00 horas, y se permitirá en todo momento la circulación de vehículos ligeros. No obstante, durante los trabajos quedará restringido el paso de vehículos pesados, camiones y autobuses para los que se establecerán recorridos alternativos, según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

Así, el martes 1 de septiembre, los trabajos en la calle Río Arlés, se iniciarán en sentido salida hacia la TO-23. Los vehículos pesados y autobuses tendrán que utilizar como alternativa la calle Río Guadiana en sentido avenida Río Estenilla, modificando así su recorrido.

En cuanto a las calles Río Guadalmena y Río Cabriel, durante los trabajos únicamente se permitirá el acceso a los vecinos, que deberán realizar la salida en dirección a la avenida Río Estenilla.

El miércoles 2 de septiembre, las actuaciones continuarán en la calle Río Arlés en sentido entrada hacia la avenida Río Guadiana. Así, entre las 08.00 y las 18.00 horas, los vehículos pesados y el autobús urbano deberán realizar la entrada por la avenida Río Estenilla en dirección a la avenida Río Guadiana.

Desde el Ayuntamiento se recomienda a los conductores planificar con antelación sus desplazamientos, respetar la señalización provisional y seguir las indicaciones de los operarios y de Policía Local para el correcto desarrollo de los trabajos.

Esta actuación forma parte del proyecto de obras de reparación de firmes y pavimentos del viario municipal del polígono residencial, que incluye las calles río Arlés, Valdemarías y Valdeyernos en las que se invertirán más de 450.000 euros.

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