Ayuntamiento apuesta por invertir en prevención para evitar incendios en el casco de Toledo

Cañizares ha hecho estas declaraciones antes de inaugurar la Jornada de Prevención e Intervención en Patrimonio Histórico Artístico, que se celebra durante la mañana de este miércoles en el Paraninfo de San Pedro Mártir, organizada por el Ayuntamiento de Toledo, en colaboración con la Fundación Mapfre y la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB).

La vicealcaldesa ha destacado que es la primera vez que se desarrolla una jornada de estas características “y además se realiza, con distintas ponencias, en una ciudad viva como Toledo, que aglutina un legado histórico y artístico patrimonial muy importante y que tenemos la responsabilidad de conservar para las generaciones futuras”.

En este sentido, ha hecho hincapié en que “Toledo es una ciudad complicada, con accesos complicados y con un patrimonio excelso, riquísimo, por lo que es muy importante no sólo abordar las intervenciones cuando sucedan los siniestros, si no llevar a cabo el diagnóstico de cuáles son los riesgos y, sobre todo, prevenir que estas cuestiones no sucedan”.

Por último, Cañizares ha agradecido la presencia de los profesionales de extinción de incendios que se han trasladado a Toledo desde otros lugares de España para asistir a estas jornadas, expresando el deseo de que “sean todo un éxito y sirvan para intercambiar conocimientos, experiencias y para mejorar en esa materia de prevención”.