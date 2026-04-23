IU Toledo denuncia el incumplimiento de la RPT municipal en el Cementerio y Parques y Jardines

Ni el cementerio municipal ni el servicio de Parques y Jardines cuentan actualmente con una plantilla ajustada a la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) actualizada a 1 de enero de 2026. Así lo revela el concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández, que recuerda que esta RPT establece que en el cementerio debe haber 18 personas trabajando -entre capataces, oficiales, jefatura y ayudantes- y en el servicio de Parques y Jardines, al margen de jefaturas, 45.

“En ninguno de estos dos casos se cumple esa cifra, aunque esté aprobado en ese documento que establece la plantilla que debe tener ese servicio para que se preste de forma óptima”, advierte Fernández.

Para el portavoz de IU, esta situación denota la ausencia de un modelo de Ayuntamiento que responda a las necesidades de la ciudadanía y una falta de respeto a la negociación colectiva. Así, critica que el equipo de Gobierno intente suplir esta carencia de personal reconocida en la RPT con el pago de horas extraordinarias.

Y es que, informa Fernández, parece que el equipo de Gobierno va a optar por paliar y regular la insuficiencia de personal en los servicios municipales con el pago de horas extra a trabajadores y trabajadoras de otros servicios. Así se desprende del acuerdo de la Junta de Gobierno del 18 de marzo en la que, el Gobierno municipal, “sin ninguna información al resto de la Corporación y tratando a la plantilla como si fuera solo del Gobierno de turno”, decidió aprobar el ‘Procedimiento de tramitación para la autorización de servicios extraordinarios’, una instrucción por la que se posibilita que cualquier Concejalía pida personal a otros servicios cuando no pueden prestarse con la capacidad adecuada y que se paguen de forma extraordinaria bien en tiempo, bien con dinero.

“Aunque ya había acordado la RPT con los agentes sociales, prefiere pagar horas extras a trabajadores de cualquier servicio municipal, excepto policía local, bomberos o plantilla de programas de empleo, antes que convocar una oferta pública de empleo que garantice, al menos, que se cumple con el número de trabajadores y trabajadoras incluidos en esa RPT”, denuncia el edil de IU.

Txema Fernández rechaza este modelo como solución a los problemas de la plantilla municipal, ya que “lo que deben hacer los gobiernos es analizar qué necesitan para prestar el servicio y proveer las partidas presupuestarias para hacerlo de forma digna y que no dependa de ese tiempo extra de otros trabajadores”.

Y recuerda el concejal de Izquierda Unida que esto toca de lleno a los derechos de la ciudadanía porque “una plantilla municipal suficiente hace que las obligaciones de la administración se cumplan y los derechos de los vecinos y vecinas estén garantizados”.

Contrasta sin embargo con este concepto de una administración responsable, a juicio de Fernández, la aplicación de horas extraordinarias por su carácter voluntario y porque no sería admisible, por ejemplo, “pensar en que la plantilla del cementerio no puede hacer esa labor tan sensible porque no tiene personal propio suficiente y tenga que depender de que otros compañeros o compañeras quieran acudir a prestar ese servicio de forma extraordinaria”.

Fernández insta a analizar el modelo de Ayuntamiento que queremos para el futuro y contratar de forma permanente a una plantilla que genere certeza laboral y “no depender de la incertidumbre de una plantilla para la prestación del servicio, condicionada por la voluntariedad de hacer ese trabajo o no”.