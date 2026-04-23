CAMBIO DE FESTIVOS

ANPE espera cambiar el día no lectivo del 17 al 5 de junio

ANPE Toledo solicita formalmente la convocatoria urgente del Consejo Escolar Municipal con el fin de abordar y aprobar, si procede, la modificación del calendario escolar municipal para que el día no lectivo previsto inicialmente para el 17 de junio sea sustituido por el 5 de junio.

Onda Cero Toledo

Toledo |

Ninño escribiendo en una pizarra
Ninño escribiendo en una pizarra | Freepik

Desde ANPE Toledo consideramos que esta medida responde a criterios de coherencia organizativa, sentido común, utilidad pedagógica y mejor planificación para los centros educativos, el profesorado, el alumnado y sus familias.

La propuesta permitiría adaptar de una manera más lógica el calendario escolar a la realidad de la comunidad educativa toledana. Esta petición cobra aún más sentido si se tiene en cuenta la especial relevancia que la festividad del Corpus Christi tiene en la ciudad de Toledo.

No se trata de una fecha cualquiera, sino de una de las celebraciones más importantes, emblemáticas y arraigadas en la vida social, cultural y tradicional de la ciudad. Por ello, resulta evidente que el 5 de junio, al situarse inmediatamente después de esta festividad tan señalada, es una fecha mucho más adecuada como día no lectivo.

Además, esta propuesta cuenta con una coincidencia por parte de las familias y del profesorado, que consideran razonable y necesaria esta modificación. Existe un sentir compartido en la comunidad educativa de Toledo sobre la conveniencia de facilitar la organización familiar y escolar en torno a una celebración de tanta importancia para la ciudad.

Asimismo, ANPE Toledo entiende que este asunto requiere una respuesta inmediata por parte de la administración municipal y de los órganos de participación educativa, dado que cualquier cambio en el calendario debe ser conocido con la suficiente antelación por los centros y las familias para facilitar su correcta organización.

Por ello, ANPE Toledo insta al Ayuntamiento de Toledo y a los responsables educativos competentes a que convoquen con carácter urgente el Consejo Escolar Municipal, a fin de estudiar esta propuesta y adoptar una decisión que responda al sentir mayoritario de la comunidad educativa y redunde en beneficio del conjunto de los centros escolares.

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