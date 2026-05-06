Talavera garantiza el control del polen

La situación difiere de lo que ocurre en el resto de Castilla-La Mancha, donde la Red de Aerobiología permanece inactiva desde 2024. El sindicato UGT ha denunciado que la falta de financiación y apoyo por parte de la administración autonómica ha impedido su funcionamiento.

González señaló que Talavera de la Reina dispone de datos actualizados que permiten informar a la población en tiempo real, facilitar la prevención de crisis alérgicas, apoyar a los profesionales sanitarios y proteger a colectivos vulnerables o expuestos. También destacó que este servicio resulta especialmente relevante ante el aumento de personas afectadas por alergias y la intensificación de las temporadas de polinización.

La ausencia de la red autonómica, según apuntan distintas fuentes, está generando una falta de información para miles de ciudadanos en otras provincias de la región.

La edil lamentó que las Consejerías de Desarrollo Sostenible y Sanidad no hayan asegurado la continuidad de un servicio ya existente y considerado clave para la prevención en salud pública. Asimismo, defendió la necesidad de restablecer la Red de Aerobiología en toda Castilla-La Mancha para garantizar igualdad en el acceso a la información sanitaria.

Desde el Ayuntamiento de Talavera se reafirma el compromiso de mantener servicios orientados a la protección de la salud pública y a la atención de las necesidades de la ciudadanía.

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