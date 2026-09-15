Talavera se blinda para San Mateo 2026

Entre las medidas acordadas destaca el control de los dos accesos a la Plaza de la Reina, con el objetivo de impedir la entrada de envases de cristal y otros objetos peligrosos en una de las zonas con mayor concentración de público del recinto ferial.

Gregorio ha agradecido la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ha recordado que la Policía Local mantendrá la vigilancia no solo en el ferial, sino también en el resto de la ciudad. Además, ha recomendado utilizar el autobús urbano para acudir a las fiestas y evitar desplazamientos en vehículo privado.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Toledo, Carlos Ángel Devia, ha destacado que los efectivos de seguridad estarán "al cien por cien" durante las celebraciones y ha subrayado la buena coordinación entre administraciones. También ha asegurado que Talavera es una ciudad segura y ha valorado positivamente el trabajo conjunto de Policía Nacional y Policía Local para garantizar unas fiestas tranquilas.