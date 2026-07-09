Patrimonio

Cultura avanza la licitación para rehabilitar el ‘Puente Viejo’ para verano de 2027

Desde el ministerio de cultura se ha avanzado la próxima restauración del puente viejo de Talavera, comúnmente conocido como puente romano.

Redacción

Talavera de la Reina |

Imagen del derrumbe del Puente Romano de Talavera de la Reina
Imagen del derrumbe del Puente Romano de Talavera de la Reina | Agencia EFE

La viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo, y la directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura, María Ángeles Albert de León, han mantenido, recientemente, una reunión en los servicios centrales de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes para abordar diferentes asuntos de interés para Castilla-La Mancha.

Durante dicha reunión han tratado la situación del ‘Puente Viejo’ de Talavera de la Reina. La directora general del Ministerio ha informado a la Junta de Comunidades de que, una vez finalizados los distintos estudios de ingeniería, el siguiente paso será licitar la redacción del proyecto de rehabilitación, un proceso que se ha visto condicionado por la complejidad técnica de los análisis realizados.

El objetivo del Ministerio de Cultura es que la redacción del proyecto quede adjudicada a comienzos de 2027, con la previsión de disponer del proyecto definitivo en junio de ese mismo año para, a partir de ese momento, proceder a la licitación de las obras.

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