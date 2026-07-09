Las Santas Alfareras vuelven con numerosas actividades

La programación comenzará el 13 de julio con un taller de cerámica impartido por Álvaro Calvo en El Cuaderno Azul. El 14 de julio, Alaría acogerá una charla y taller con la participación de Cristina Ceca, mientras que el 15 de julio el Centro Artesano será escenario de un nuevo taller dirigido por Justi, consolidando así la apuesta municipal por la formación y la divulgación de la cerámica para todos los públicos.

Las actividades continuarán el 17 de julio con una ruta inclusiva bajo el título ‘Talavera accesible a todos’, una nueva charla y taller de cerámica en Alaría y una ruta nocturna por los murales cerámicos. Los días 18 y 25 de julio se celebrará la Ruta Turística Santas Alfareras, mientras que el 19 de julio tendrá lugar una visita guiada por los murales cerámicos, el conjunto histórico y el Museo Ruiz de Luna.

Todas las actividades serán gratuitas y requerirán inscripción previa en la Oficina de Turismo, desde hoy hasta el día anterior a la celebración de cada actividad, hasta completar aforo.

Delgado ha agradecido la colaboración de Alaría, El Cuaderno Azul, Cristina Ceca, Centro Artesano, Cristina Gómez y Visitas Talavera, así como de Box Comunicaciones por su implicación en la organización del programa.

La concejal ha animado a talaveranos y visitantes a participar en una programación "pensada para todos los públicos y diseñada para seguir poniendo en valor nuestro patrimonio más reconocido, la cerámica, al tiempo que impulsamos el turismo cultural y reforzamos la identidad de Talavera como Ciudad de la Cerámica".