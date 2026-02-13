Muere un hombre en un choque entre un Alvia y un coche

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el suceso ha tenido lugar a las 20.11 horas poco antes de la llegada de este tren a la estación talaverana.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Policía Local y los bomberos de Talavera, así como una UVI que únicamente ha podido certificar el fallecimiento de este hombre, único ocupante del vehículo.

Por su parte, ninguno de los 206 pasajeros del Alvia ha resultado herido. Según informa ADIF, el servicio en la línea ferroviaria ya ha quedado abierto de nuevo a primera hora de la mañana tras permanecer cerrado varias horas teniendo que desviar a los viajeros en un transporte alternativo.