García-Page anuncia un nuevo Contrato-Programa para la UCLM de más de 1.300 millones de euros hasta 2031

Además, informó de que el Consejo de Gobierno aprobará la próxima semana un convenio de infraestructuras valorado en más de 100 millones de euros, destinado a impulsar distintas actuaciones, entre ellas la ampliación del campus de Talavera de la Reina.

Durante el acto, García-Page también anunció que la reina Letizia inaugurará en Talavera el curso nacional de Formación Profesional el próximo 25 de septiembre. Asimismo, mostró su solidaridad con la comunidad universitaria de Ceuta y defendió la necesidad de garantizar estabilidad y seguridad institucional para los estudiantes.

Por último, el presidente regional reiteró sus reivindicaciones sobre la gestión del agua y reclamó la aplicación de las nuevas reglas del trasvase Tajo-Segura y el cumplimiento de la legislación vigente.