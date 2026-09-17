En Talavera

García-Page anuncia un nuevo Contrato-Programa para la UCLM de más de 1.300 millones de euros hasta 2031

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, anunció durante la apertura del curso 2026-2027 de la UCLM en Talavera de la Reina que el Ejecutivo autonómico cerrará antes de final de año un nuevo Contrato-Programa con la universidad regional, dotado con más de 1.300 millones de euros para el periodo 2027-2031. Según avanzó, el acuerdo incrementará en más de un 30% la financiación pública destinada a la institución académica.

Redacción

Talavera de la Reina |

Universidad Talavera UCLM
Universidad Talavera UCLM | -

Además, informó de que el Consejo de Gobierno aprobará la próxima semana un convenio de infraestructuras valorado en más de 100 millones de euros, destinado a impulsar distintas actuaciones, entre ellas la ampliación del campus de Talavera de la Reina.

Durante el acto, García-Page también anunció que la reina Letizia inaugurará en Talavera el curso nacional de Formación Profesional el próximo 25 de septiembre. Asimismo, mostró su solidaridad con la comunidad universitaria de Ceuta y defendió la necesidad de garantizar estabilidad y seguridad institucional para los estudiantes.

Por último, el presidente regional reiteró sus reivindicaciones sobre la gestión del agua y reclamó la aplicación de las nuevas reglas del trasvase Tajo-Segura y el cumplimiento de la legislación vigente.

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