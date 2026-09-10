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El PSOE de Talavera remite a la Fiscalía los contratos de las ferias por presuntas irregularidades en las adjudicaciones

El Grupo Municipal Socialista ha comunicado que ha trasladado a la Fiscalía Provincial de Toledo las contrataciones de servicios y suministros vinculadas a las ferias de San Isidro y San Mateo de Talavera, al considerar que existen reiterados reparos de la Intervención Municipal relacionados con estos expedientes.

Redacción

Talavera de la Reina |

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Fuegos artificiales | Onda Cero

La viceportavoz socialista, Flora Bellón, ha señalado que dichos reparos, que según el PSOE rozan el millón de euros acumulado desde 2023, están relacionados con la omisión de determinados trámites en los procedimientos de contratación. Por ello, el grupo ha solicitado que la Fiscalía analice los hechos y determine si existen posibles irregularidades.

Asimismo, los socialistas han reclamado explicaciones al Gobierno local y han pedido una mayor transparencia en la gestión de estas contrataciones.

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