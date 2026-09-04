El Fandi, Manuel Escribano y Morenito de Aranda protagonizan el cartel taurino de San Mateo

El alcalde, José Julián Gregorio, ha destacado la “gran expectación” que existe en la ciudad, la comarca y la provincia ante la corrida de toros que se celebrará el próximo domingo 20 de septiembre con motivo de las Ferias de San Mateo, a las 17:30 horas, en La Caprichosa, con un cartel protagonizado por El Fandi, Manuel Escribano y Morenito de Aranda.

En rueda de prensa junto a la concejal de Festejos, María Pilar Guerrero y Rocío López, representante de la empresa Hersango S.L., el alcalde ha reconocido el trabajo de esta entidad “para confeccionar un cartel de primera” para las ferias de septiembre, y ha apostado por seguir trabajando “para que Talavera siga convirtiéndose año tras año en el foco de la tauromaquia de toda la zona centro de España”.

“Después de Madrid, tenemos que ser nosotros los que empecemos a ser una cita ineludible en el mundo de los toros”, ha afirmado el alcalde.

Gregorio ha confiado en que “se llene la plaza como se está llenando en los últimos años” y, sobre todo, en que “el público disfrute”, resaltando que la presentación de esta corrida tiene lugar en “un escenario mítico en España” como es La Caprichosa.

TRES GRANDES TOREROS

El alcalde ha destacado el nivel del cartel, que reúne a “tres toreros con personalidad, con experiencia y una trayectoria muy importante dentro de la tauromaquia”, y que ofrece “aliciente, calidad y espectáculo”, despertando el interés de los aficionados de Talavera y de toda la comarca.

La corrida contará con seis toros, tres de Peñajara de Casta Jijona y otros tres de Adolfo Martín. Gregorio ha subrayado especialmente la presencia de ambas ganaderías, destacando la importancia de la Casta Jijona y señalando que la ganadería de Adolfo Martín acudirá por primera vez a Talavera.

Gregorio ha vuelto a reivindicar el papel de La Caprichosa como escenario de “grandes acontecimientos taurinos” y ha pedido que todos los talaveranos y talaveranas tengan presente “el esfuerzo que se está haciendo por parte de la empresa para que la plaza de toros de Talavera se convierta en ese eje vertebrador del mundo de la tauromaquia que tanto defendemos desde este equipo de gobierno”.

En este sentido, ha incidido en que la plaza “forma parte de la historia de la identidad de Talavera” y ha asegurado que desde el Ayuntamiento quieren que “siga siendo un espacio vivo, abierto a grandes eventos y un referente para el aficionado taurino”.

Por último, Gregorio ha animado a asistir a la corrida a “todos los talaveranos, a toda la comarca, a la provincia, a los aficionados de Madrid”, así como a quienes quieran desplazarse desde otros puntos del país para disfrutar de “esta gran tarde de toros en La Caprichosa”.

La concejal de Festejos, María Pilar Guerrero, se ha sumado a las palabras de agradecimiento a la empresa Hersango por el esfuerzo realizado para confeccionar “una corrida de primera”.

Por su parte, Rocío López, ha agradecido el apoyo del Ayuntamiento a la corrida de toros y ha informado de que las entradas estarán a la venta a partir del miércoles 9 de septiembre, con precios desde 20 euros.

La venta se realizará en horario de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas y comenzará en la Plaza de la Trinidad, “un sitio muy céntrico, con fácil acceso para todas las personas”. Durante los cuatro últimos días antes del festejo, desde el jueves, la venta se trasladará a la plaza de toros.

También se podrá realizar la compra de entradas por vía telefónica, a través del número 615565001, para aquellas personas que no puedan desplazarse presencialmente.