PP y Vox ratifican que su pacto de gobierno en Guadalajara funciona y tiene futuro

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha hecho un balance más que positivo de sus 3 años de gobierno a prácticamente un año de concluir el mandato actual.

Ha presentado una ciudad que se han transformado en este tiempo, ha avanzado y mejorado en materias como la seguridad, la vivienda, el empleo o los servicios públicos frente a la parálisis heredada del ejecutivo anterior liderado por el socialista Alberto Rojo que -ha vuelto a insistir la regidora- dejó un agujero económico de 23 millones que han superado.

Ha avanzado además que el IBI se mantendrá congelado en 2027.

Guarinos habla del mayor impulso inversor para la ciudad de la última década: más de 25 millones de obra ejecutada, 15 millones de euros anuales en las personas (Servicios Sociales) y 25 millones presupuestados para servicios públicos como el de limpieza que se ha reforzado llegando a todos los barrios de la ciudad mencionando que Guadalajara ha ganado la Escoba de Platino 2026 en reconocimiento a esta labor.

La alcaldesa de Guadalajara ha presentado a Guadalajara "la capital más segura de Castilla-La Mancha". Basándose en datos del Ministerio del Interior ha confirmado que en la ciudad se ha reducido todo tipo de delincuencia. También ha calificado a Guadalajara como locomotora del empleo en la región.

Por otra parte, ha presumido de dar impulso a la construcción de vivienda en la ciudad frente a lo que ha denominado “parálisis urbanística” del gobierno anterior.

Ha anunciado que en los próximo años "verán la luz 599 viviendas públicas, 156 en régimen de alquiler asequible" destacando que más del 36% de la vivienda que se construye en Guadalajara es protegida.

Ana Guarinos ha asegurado que el pacto de gobierno con Vox, cuyo grado de cumplimiento sitúan en cerca de un 90%, ha funcionado en Guadalajara pese a las diferencias que ha reconocido que existen.

En esta misma línea se ha pronunciado el portavoz de Vox, Víctor Morejón.

Entre los hitos que ha puesto en valor el gobierno municipal de Guadalajara: haber ganado en los tribunales que la Junta rehabilite el Fuerte de San Francisco. "David ha vencido a Goliat" -ha dicho la alcaldesa.

También ha mencionado el cambio de recorrido de los encierros por el casco histórico o la modificación de las decisiones en la Zona de Bajas Emisiones que no se activará si no se superan los niveles de contaminación pues en "Guadalajara -ha declarado la regidora- es en sí ya una Zona de Bajas Emisiones".

En otras materias, han detallado la puesta en marcha planes de emergencia, la inversión de 9 millones en el nuevo parque de bomberos y las 13 nuevas plazas sumando las de Policía local y bomberos.

El portavoz de Vox, Víctor Morejón, ha subrayado la obtención de la distinción de Destino Turístico Inteligente para Guadalajara, la puesta en marcha de una nueva estrategia de promoción de la ciudad, la recuperación de eventos y la celebración de nuevas iniciativas vinculadas al comercio y al turismo.