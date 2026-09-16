El primer encierro de Guadalajara ha sido totalmente limpio y vistoso

El primer encierro de las Ferias y Fiestas de Guadalajara ha sido "totalmente limpio y vistoso".

Ha durado 2 minutos 29 segundos y no se ha precisado de ninguna asistencia sanitaria, a pesar de que se han producido varias caídas de mozos en la zona del Jardinillo -incluida la de un toro- pero no han tenido mayores consecuencias. Las gateras de las talanqueras han funcionado, como ha destacado Santiago López Pomeda, concejal de Festejos y Asuntos Taurinos quien además ha mostrado su satisfacción con este primer encierro que llega con reforzamiento en la seguridad y mejora en las talanqueras, puertas antirretorno e instalación de peatonales.

Con la manada fraccionada, finalmente 4 toros de la ganadería de Fermín Bohórquez se han retrasado al entrar en toriles junto al algunos cabestros en una plaza que se ha quedado al 50% de aforo.

Este año se ha puesto en marcha un sistema de entradas por invitaciones. El 50% para las peñas y la otra mitad para empadronados que agotaron las entradas para acceder al coso el primer día.

"Habrá que esperar a días de más afluencia de público" -ha señalado Santiago López Pomeda- quien ha subrayado que no ha había gente esperando en el acceso a la plaza, como en años anteriores.

Esta tarde los de Fermín Bohórquez serán los protagonistas del Campeonato de España de Recortadores y 2.ª eliminatoria por la conquista del trono con 15 de los mejores especia-listas del momento.

Mañana les tocará el turno en el segundo encierro a las reses de la ganadería Núñez del Cuvillo.

Este año para los encierros se han acreditado más de 130 profesionales de prensa, un 30% más que el año pasado.

Y la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha descubierto una placa en la Plaza Mayor, en su confluencia con la Calle Mayor, que recuerda la recuperación en 2025 del recorrido tradicional de los encierros por el casco histórico.

La placa señala que “el primer encierro de toros del que existen documentos pasó por este lugar en el año 1364.