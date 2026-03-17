Fuentenovilla confirma su "no" a la planta de biometano

La alcaldesa de Fuentenovilla, Montserrat Rivas, ha confirmado en estos micrófonos la negativa del Ayuntamiento a la instalación de una planta de biometano en el municipio

Esta posibilidad ha causado división y preocupación entre los vecinos. Más de 200 se concentraron el pasado sábado en la Plaza del Pueblo. Y la regidora ha preferido zanjar cualquier duda sobre este asunto.

Montserrat Rivas, alcaldesa de Fuentenovilla en el vídeo publicado en redes sociales | Ayuntamiento de Fuentenovilla

El pasado viernes se reunió con el delegado de Desarrollo Sostenible de la Junta en Guadalajara, Rubén García, a quien ya ha trasladado la posición oficial del consistorio. Ese mismo día hizo público un vídeo con la posición que ha corroborado en Onda Cero Guadalajara.

No obstante, la alcaldesa de Fuentenovilla asegura que no ha recibido ninguna comunicación oficial por parte de la Junta sobre este proyecto, ni documentación técnica ni información administrativa.

El Ayuntamiento de esta localidad de 700 habitantes considera especialmente preocupante que en un escrito anónimo buzoneado recientemente en el municipio aparezca incluso un número de expediente administrativo relacionado con este asunto que ni siquiera el consistorio conoce.

Ha salido al paso el delegado Provincial de Desarrollo Sostenible, Rubén García.

El delegado ha mencionado que la empresa promotora de la planta de biometano incluso llegó a patrocinar las fiestas patronales de Fuentenovilla el año pasado.

El Ayuntamiento ha informado que esta empresa no ha realizado ninguna aportación económica al Ayuntamiento de Fuentenovilla y su única colaboración fue la entrega de camisetas para los pregoneros de las fiestas por un importe de 100 euros más IVA.

Tras la polémica y la división del pueblo, la alcaldesa ha elegido primar la convivencia.

Montserrat Rivas ha reconocido en Onda Cero Guadalajara que mantuvo con la empresa promotora una reunión después de que esta se pusiera en contacto con el Ayuntamiento en septiembre de 2023. Pero ha contado que escuchó, sin más, la información trasladada, como ha hecho en otras ocasiones.