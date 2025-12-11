El Ayuntamiento de Guadalajara asegura haber actuado con responsabilidad ante los problemas del Centro de Mujeres Víctimas de Violencia de Género

El concejal de Mujer e Igualdad de Guadalajara, Roberto Narro, asegura que el ayuntamiento ha actuado desde las primeras incidencias que afectaron al Centro de Mujeres Víctimas de Violencia de Genero ubicado en la capital alcarreña.

Son sus primeras declaraciones después de que la Junta de Gobierno local diera inicio a la resolución del contrato con la empresa Alvalop que da servicio desde el pasado enero a este centro de acogida para estas mujeres y sus hijos.

Roberto Narro, concejal de Mujer e Igualdad de Guadalajara | Onda Cero Guadalajara

Esta empresa lleva meses acumulando incumplimientos e irregularidades que volvía a detallar ayer desde la oposición el Grupo Municipalista AIKE.

Su portavoz Susana Martínez lo califica de grave.

Añaden retrasos sistemáticos en el pago de nóminas a la decena de trabajadoras del recurso deficiencias en el mantenimiento del centro, entre otros.

AIKE -que lleva meses denunciando esta situación- ha pedido al gobierno municipal que garantice el servicio y la asistencia de urgencia a las mujeres de este recurso que depende de la Junta de Comunidades pero que gestiona el Ayuntamiento. En la actualidad están siendo atendidos 7 mujeres y 7 niños.

Susana Martínez y Susana Riendas, de AIKE en rueda de prensa | Onda Cero Guadalajara

Susana Martínez, portavoz de AIKE, acusa al concejal de Mujer e Igualdad, Roberto Narro, de inacción y de no haber ejercido su labor de control y seguimiento

El edil aludido responde que ha trabajado con "sensibilidad" y "responsabilidad" para dar solución a los problemas de este Centro de Mujeres víctimas de violencia de género.

Asegura que desde el primer momento han actuado y realizan un seguimiento continuo del centro y las trabajadoras. Pide a la oposición y a la Junta que no utilicen este asunto políticamente y no hagan demagogia.

Por el momento, -asegura Roberto Narro- las deficiencias se han subsanado incluidas las bajas o falta de personal. El centro ya cuenta con psicóloga después de meses sin ella y con coordinadora.

El procedimiento administrativo para la contratación de una nueva empresa podría tardar meses aunque el concejal de Mujer e Igualdad no ha podido concretar plazos.

La portavoz de AIKE, Susana Martínez, señala que Alvalop, la empresa que entró a gestionar este centro el pasado enero, no contaba con experiencia en el sector y cuenta con historial de impagos, denuncias de trabajadores y está relacionada a través de otras siglas con una trama de corrupción en cursos de formación.