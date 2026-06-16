Aprobado un trasvase de 120 hm3 a Levante para junio y julio

La Comisión de Explotación del Tajo-Segura ha aprobado en su reunión de hoy de forma automática un trasvase bimensual de 120 hectómetros cúbicos a Levante.

Son 60 hm3 por mes para junio y julio pues los embalses de cabecera del Tajo continúan en nivel 1 desde el pasado marzo. Actualmente se sitúan conjuntamente en torno a los 1.600 hm3 por encima de los 1.300 que marca la entrada en la máxima derivación.

Borja Castro, presidente de la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía, recuerda que con las nuevas reglas de explotación, que llevan dos años de retraso, la derivación sería inferior. Vuelve a reivindicarlas y afirma "que no hay excusas" tras la última sentencia judicial del Tribunal Supremo y las anteriores que avalan los caudales ecológicos.

Con el trasvase bimensual aprobado hoy ya se ha autorizado derivar a Levante 435 hectómetros cúbicos en lo que va de año hidrológico.