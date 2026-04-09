Apoyo unánime a la candidatura a Patrimonio de la Humanidad de Sigüenza y Atienza

En su reunión nº98 celebrada en el Parador de Sigüenza, el Consejo de Patrimonio Histórico ha dado su respaldo unánime a la candidatura a Patrimonio de la Humanidad dl del “Paisaje dulce y salado de Sigüenza y Atienza”.

La han apoyado las comunidades autónomas y las instituciones representadas en este órgano.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, anunciaba el aval unánime del Consejo, que supone un espaldarazo para el proyecto que ahora entra ahora en su fase definitiva.

El Consejo de Patrimonio Histórico evalúa todo el trabajo que desde hace siete años se viene realizando en este territorio. La candidatura ha sido un revulsivo económico para esta comarca. Ahora falta el último impulso para llegar en las mejores condiciones al examen final de la UNESCO que tendrá lugar en 2027.