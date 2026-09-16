El Virgen de la Luz se prepara para una nueva etapa con vivienda para jóvenes y servicios públicos

El antiguo Hospital Virgen de la Luz afronta una nueva etapa tras el traslado de la actividad sanitaria al Hospital Universitario de Cuenca. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha solicitado a la Tesorería General de la Seguridad Social ampliar los usos permitidos del complejo para convertirlo en un espacio sanitario, administrativo, sociosanitario, cultural y de alojamiento temporal.

El proyecto contempla aprovechar las antiguas unidades de hospitalización para crear alrededor de 250 apartamentos de alquiler dirigidos prioritariamente a jóvenes, además de trasladar al complejo diferentes servicios de la Junta. Según las estimaciones del Ejecutivo autonómico, estas viviendas podrían ofrecer alojamiento a unas 500 personas.

La Delegación de Sanidad, el primer traslado

La primera actuación será el traslado de la Delegación Provincial de Sanidad al edificio administrativo del antiguo hospital, una operación que no necesita esperar al cambio de uso porque mantiene su carácter sanitario. También se instalarán allí los laboratorios de Salud Pública. La previsión es completar la mudanza en aproximadamente dos meses o dos meses y medio.

Coincidiendo con este traslado, se abrirá al público la zona de aparcamiento situada entre la rotonda del Colegio Sagrada Familia y el edificio administrativo. Este espacio estará disponible tanto para trabajadores y usuarios de la Delegación como para el resto de ciudadanos.

Viviendas para aliviar el mercado del alquiler

Una de las principales actuaciones será la transformación de las antiguas habitaciones del hospital en apartamentos, fundamentalmente de uno y dos dormitorios. La Junta plantea destinarlos principalmente a jóvenes y estudiantes, teniendo en cuenta la proximidad del complejo al campus universitario y a centros de Formación Profesional.

Estos alojamientos serán siempre de alquiler y no podrán ponerse a la venta, una condición establecida por la Tesorería General de la Seguridad Social que coincide con el objetivo del Gobierno regional de incrementar la oferta de vivienda en alquiler en Cuenca.

Servicios sociosanitarios y nuevas dependencias

El proyecto también permitirá concentrar diferentes recursos públicos actualmente repartidos por la ciudad. En la planta baja del antiguo hospital se instalarán el Centro Base, el Centro de Atención Temprana, los servicios de Atención a la Infancia y la Familia y la Unidad de Media Estancia de Salud Mental. Para estos servicios se reservarán alrededor de 4.000 metros cuadrados.

Por su parte, el edificio del Policlínico será previsiblemente el siguiente en transformarse y está destinado a convertirse en la nueva sede de la Delegación de Desarrollo Sostenible, cuyos servicios se encuentran actualmente distribuidos en diferentes dependencias.

Un nuevo Archivo Histórico de 10.000 metros cuadrados

Otro de los grandes cambios afectará al Archivo Histórico Provincial. La Junta plantea trasladarlo al antiguo bloque quirúrgico del Virgen de la Luz, donde dispondrá de alrededor de 10.000 metros cuadrados.

Además, unos 3.000 metros cuadrados de los sótanos se destinarán a almacenar los restos arqueológicos del Museo Provincial, actualmente repartidos en distintos espacios.

Un proyecto a desarrollar durante los próximos años

Tras obtener la autorización de la Seguridad Social, la Junta elaborará un plan director para sectorizar los edificios y sus redes de suministro antes de redactar los distintos proyectos de obra. El Ejecutivo autonómico reconoce que, por su envergadura, el grueso de la transformación se desarrollará en la próxima legislatura.

La excepción será la Delegación de Sanidad, cuyo traslado se prevé completar en los próximos meses mientras avanza la tramitación necesaria para hacer realidad el resto de los nuevos usos del antiguo Virgen de la Luz.