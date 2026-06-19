Villaromán, nuevo punto de la campaña de Limpieza Intensiva del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Cuenca continúa con la Campaña de Limpieza Intensiva Barrio a Barrio, que la próxima semana llegará a Villa Román. Los trabajos se desarrollarán desde el lunes 22 hasta el sábado 27 de junio y se llevarán a cabo de forma paralela al servicio ordinario diario. Para garantizar una actuación eficaz, el Consistorio recuerda que será necesario aplicar restricciones de aparcamiento en las zonas señalizadas.

La campaña, ejecutada a través de la concesionaria FCC, se prolongará durante tres meses por diferentes puntos de la ciudad y cuenta con el refuerzo de 12 trabajadores adicionales. Las actuaciones incluyen barridos manuales y mecánicos, baldeos, fregado de aceras y viales, desbroce de zonas comunes, limpieza de alcorques y puesta a punto de sumideros. Para ello se utilizarán desbrozadoras, sopladoras, camión cisterna, mangueras, barredoras y fregadoras mecánicas con jabón.

El calendario de intervención en Villa Román arrancará el lunes en calles como Ángeles Gasset, Enrique Gómez, Francisco de Luna, Francisco Suay, Joaquín Rodrigo, Juan Francés o Carmen Diamante, y continuará durante la semana por vías como Elena Lumbreras, Las Torcas, avenida de la Música Española, Pablo Sarasate, Río Fresneda, avenida del Mediterráneo, Río Mariana, Hermanos Becerril, Río Cabriel, Río Gritos, Río San Martín o Sándalo, entre otras. El Ayuntamiento insiste en la importancia de respetar la señalización provisional para que los equipos puedan realizar la limpieza en profundidad prevista.