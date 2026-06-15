La Unidad de Atención Sanitaria a Personas Trans de Castilla-La Mancha analiza con asociaciones y colectivos los avances alcanzados

Los responsables de la Unidad de Atención Sanitaria a Personas Trans e Intersexuales de Castilla-La Mancha, dependiente de la Gerencia del Área Integrada de Cuenca, han mantenido una reunión de trabajo con asociaciones y colectivos trans de la región con el objetivo de compartir los avances logrados desde la entrada en vigor, hace un año, de la publicación de la Resolución del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha que otorgaba un marco normativo y respaldo legal a esta atención sanitaria especializada.

Durante el encuentro, en el que han participado tanto el equipo directivo de la gerencia como los delegados provinciales de Sanidad e Igualdad, José María Pastor y Ana Eloísa Olmeda, respectivamente; representantes del Servicio de Atención Integral LGTBI de Castilla-La Mancha, de la Dirección General de Hospitales del SESCAM y el coordinador de la Unidad, además de recoger las propuestas y las necesidades planteadas por las personas usuarias y por los representantes de los diferentes colectivos y asociaciones, se ha realizado un balance de la actividad desarrollada por la Unidad, destacando la consolidación de la coordinación con los servicios implicados y la mejora progresiva de la accesibilidad asistencial.

En este sentido, se ha informado de la importante reducción de los tiempos de espera para ser atendido en la Unidad, una lista de espera que, según han asegurado, tanto el coordinador de la Unidad, José Vicente Hernández, como el director de Procesos Transversales de la GAI, Enrique Prada, podrían situarse en torno 30 días a partir del próximo mes de agosto.

Asimismo, se ha dado a conocer la próxima implantación de un sistema de teleconsulta para las revisiones de seguimiento con los especialistas en Endocrinología, una medida que permitirá evitar desplazamientos a los usuarios, favoreciendo una atención más accesible y cómoda.

En relación con la atención quirúrgica, se ha informado a los asistentes de la reciente puesta en marcha del Servicio de Cirugía Plástica y Reparadora en el Hospital Universitario de Cuenca, lo

que ha permitido la activación del circuito para la realización de las cirugías de masculinización torácica.

Hasta el momento se han realizado una decena de intervenciones y actualmente cerca de medio centenar de personas ya han sido valoradas por los servicios de Cirugía Plástica y por el Servicio de Anestesia, y se encuentran en diferentes fases del proceso previo a la intervención.

Además, durante la reunión se ha trasladado a los diferentes representantes de los distintos colectivos que recientemente se ha remitido la documentación necesaria para solicitar la ampliación de la cartera complementaria de prestaciones, con el objetivo de incorporar nuevos procedimientos quirúrgicos y ampliar la oferta asistencial disponible.

Canal de comunicación con la Gerencia

Los representantes de las asociaciones que han participado en el encuentro, en concreto, la Asociación Espacio Artístico Contemporáneo “El Contenedor”; la Asociación Plural LGTBI Mancha Centro; la Asociación “Euforia. Familias Trans-Aliadas”; la Asociación de “Familias de Infancia y Juventud Trans Chrysallys”; la Fundación “CERES Centro de Recursos Sociales” y la Asociación “Familias Transformando CLM”, han trasladado las diversas demandas y preocupaciones relacionadas con la evolución de determinados procesos asistenciales y la necesidad de seguir avanzando en la ampliación de las prestaciones. Entre las cuestiones planteadas se ha incluido la importancia de continuar mejorando el acceso a determinadas cirugías altamente demandadas por el colectivo.

La reunión ha servido asimismo para reforzar los canales de comunicación entre la Unidad y las asociaciones, así como para abordar propuestas orientadas a facilitar la comprensión de los circuitos asistenciales y los procedimientos de acceso a los diferentes recursos sanitarios.

Entre los retos de futuro, además de la necesidad de seguir ampliando la cobertura asistencial, se ha acordado la necesidad de organizar diferentes acciones para reforzar la formación de los profesionales sanitarios en general y, especialmente en Atención Primaria, con el fin de mejorar los procesos de atención, información y derivación.

Desde la Gerencia del Área Integrada de Cuenca se ha valorado el encuentro, que ha permitido intercambiar impresiones con los colectivos y recoger sus aportaciones para continuar avanzando en la mejora de una atención sanitaria especializada, accesible y centrada en las necesidades de las personas usuarias.